Në një lokacion të zhvilluar dhe me qasje të lehtë në pjesë të ndryshme të Prishtinës, ofrohet për shitje banesa me sipërfaqe 96.19m² në Lakrishtë, në rrugën “Xhevdet Doda”, brenda kompleksit Dukagjini Residence, ndërtim nga Dukagjini Group.
Banesa ka orientim nga perëndimi dhe është e organizuar në mënyrë praktike, duke përfshirë qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, banjo, tualet, depo dhe ballkon. Kjo renditje ofron komoditet për jetesë të përditshme dhe e bën pronën të përshtatshme për familje, çifte apo blerës që kërkojnë investim në një zonë me kërkesë të vazhdueshme.
Ngrohja është e lidhur me Termokos, ndërsa banesa është e pajisur edhe me kondicioner. Ndërtesa ka ashensor dhe ofron garazh, depo dhe vendparkim, elemente që e bëjnë pronën më praktike dhe më të përshtatshme për banim afatgjatë.
Lakrishtja është ndër lagjet që ka pasur zhvillim të madh vitet e fundit, me objekte moderne banesore dhe afariste, infrastrukturë të kompletuar dhe lidhje të shpejtë me rrugët kryesore. Pozita e saj afër qendrës dhe zonave biznesore e rrit vlerën e pronës, si për jetesë ashtu edhe për investim.
Banesa është e pajisur me fletë poseduese, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri.
Çmimi i shitjes është 240,400 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Ashensor
- Vendparkim
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Rron Gashi
Emaili: rron.gashi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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