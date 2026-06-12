LVV kalon në 50 mandate, numërohen rreth 70% e votave nga ambasadat
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve po vazhdon procesi i numërimit të fletëvotimeve të ardhura nga votimi jashtë Kosovës.
Kur janë numëruar rreth 70 për qind e votave nga ambasadat dhe konsullatat, Lëvizja Vetëvendosje ka shkuar në 50 mandate, duke e zbritur Partinë Demokratike të Kosovës në 23 mandate.
Sipas rezultateve të deritanishme, LVV-ja ka siguruar 299 mijë e 526 vota ose 43.62 për qind të votave, që i përkthehen në 50 ulëse në Kuvend.
Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 143 mijë e 770 vota apo 20.94 për qind, duke siguruar 23 mandate.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 117 mijë e 361 vota ose 17.09 për qind, që aktualisht i japin 19 ulëse parlamentare.
Ndërkaq, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 49 mijë e 123 vota, apo 7.15 për qind, duke mbetur me tetë mandate.
Procesi i numërimit të votave të ardhura nga jashtë vendit është ende në zhvillim dhe rezultatet mund të pësojnë ndryshime deri në përfundimin e plotë të numërimit./Telegrafi/