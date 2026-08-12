Dyshohet se kërcënoi zyrtarin policor, prokuroria thotë se do të sigurohen pamjet nga Kuvendi
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka autorizuar Policinë e Kosovës për ndërmarrjen e veprimeve hetimore lidhur me kërcënimin e dyshuar ndaj një zyrtari policor, pas postimeve të publikuara në rrjetet sociale.
Sipas njoftimit, Departamenti i Përgjithshëm i Prokurorisë Themelore në Prishtinë ka ngarkuar Njësinë e Hetimeve të Përgjithshme që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Në kuadër të hetimeve, Prokurori i Shtetit ka autorizuar Policinë e Kosovës që të sigurojë dhe administrojë pamjet e kamerave të sigurisë në objektin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, me qëllim të mbledhjes së provave relevante.
“Prokurori i Shtetit ka autorizuar Policinë e Kosovës për sigurimin dhe administrimin e pamjeve nga kamerat e sigurisë në objektin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, me qëllim të mbledhjes dhe sigurimit të provave relevante lidhur me këtë rast”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Prokuroria ka bërë të ditur se, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, do t’i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për ndriçimin e plotë të rastit dhe sigurimin e provave, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.