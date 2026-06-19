Rinumërimi i votave, ndryshime të vogle te subjektet politike
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është përmbyllur rinumërimi i 185 vendvotimeve për të cilat, KQZ ka vendosur që të rinumërohen plotësisht.
Edhe pse kjo shifër përbën 7.41% të votave të përgjithshme nuk ka pasur lëvizje domethënëse në votat e partive e as në renditjen e kandidatëve.
LVV-së nga ky numërim i janë shtuar 4 vota, respektivisht nga 382 mijë e 865 vota tashmë ka 382 mijë e 869 vota.
Edhe LDK-ja ka “përfituar” nga ky rinumërim ku i janë shtuar 8 vota (nga 135 mijë e 559 vota kalon në 135 mijë e 567)
PDK pas këtij rinumërimi humb një votë ku nga 157 mijë e 893 vota kalon në 157 mijë e 892 vota.
Edhe Aleanca ka humbur dy vota pas rinumërimit e cila duket se do të ketë përfundimisht 54,729 vota.
Pas disa procedurave dhe eventualisht ndonjë ankese pritet certifikimi i rezultateve zgjedhore të 7 qershorit./Telegrafi/