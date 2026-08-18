EduCare: Një fillim i ri profesional përmes kujdesit ndaj të tjerëve
Ka njerëz që, në një moment të caktuar të jetës, kërkojnë një drejtim të ri profesional që lidhet më shumë me kujdesin, përgjegjësinë dhe mbështetjen ndaj të tjerëve. Për ata që e shohin veten duke punuar me persona që kanë nevojë për përkujdesje, fusha e kujdesit shëndetësor mund të hapë një mundësi konkrete për një fillim të ri.
EduCare u drejtohet pikërisht personave që duan ta zhvillojnë këtë interes përmes përgatitjes profesionale. Programi i trajnimit kombinon njohuritë teorike me praktikën, duke i ndihmuar pjesëmarrësit të kuptojnë më mirë kërkesat e punës dhe situatat me të cilat mund të përballen gjatë përkujdesjes së pacientëve.
Gjatë trajnimit, fokusi vendoset në njohuritë dhe aftësitë që nevojiten në përditshmëri: mbështetjen e personave që kanë nevojë për ndihmë, komunikimin e duhur, respektimin e nevojave individuale dhe veprimin me përgjegjësi në situata të ndryshme.
Përvoja praktike ka rol të rëndësishëm në këtë përgatitje, pasi u mundëson pjesëmarrësve t’i zbatojnë njohuritë e fituara dhe të krijojnë më shumë siguri në mënyrën se si ofrohet përkujdesja.
Në këtë mënyrë, EduCare krijon një bazë për ata që duan të hyjnë në fushën e kujdesit shëndetësor të përgatitur dhe me një kuptim më të qartë të rolit që do të kenë në mbështetjen e pacientëve dhe familjeve të tyre.
Nëse po mendoni për një drejtim të ri profesional dhe e shihni veten duke ndihmuar njerëzit përmes kujdesit shëndetësor, kontaktoni EduCare dhe informohuni për mundësitë e trajnimit.
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