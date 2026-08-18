Ka njerëz që, në një moment të caktuar të jetës, kërkojnë një drejtim të ri profesional që lidhet më shumë me kujdesin, përgjegjësinë dhe mbështetjen ndaj të tjerëve. Për ata që e shohin veten duke punuar me persona që kanë nevojë për përkujdesje, fusha e kujdesit shëndetësor mund të hapë një mundësi konkrete për një fillim të ri.

EduCare u drejtohet pikërisht personave që duan ta zhvillojnë këtë interes përmes përgatitjes profesionale. Programi i trajnimit kombinon njohuritë teorike me praktikën, duke i ndihmuar pjesëmarrësit të kuptojnë më mirë kërkesat e punës dhe situatat me të cilat mund të përballen gjatë përkujdesjes së pacientëve.

Gjatë trajnimit, fokusi vendoset në njohuritë dhe aftësitë që nevojiten në përditshmëri: mbështetjen e personave që kanë nevojë për ndihmë, komunikimin e duhur, respektimin e nevojave individuale dhe veprimin me përgjegjësi në situata të ndryshme.

Përvoja praktike ka rol të rëndësishëm në këtë përgatitje, pasi u mundëson pjesëmarrësve t’i zbatojnë njohuritë e fituara dhe të krijojnë më shumë siguri në mënyrën se si ofrohet përkujdesja.

Në këtë mënyrë, EduCare krijon një bazë për ata që duan të hyjnë në fushën e kujdesit shëndetësor të përgatitur dhe me një kuptim më të qartë të rolit që do të kenë në mbështetjen e pacientëve dhe familjeve të tyre.

Nëse po mendoni për një drejtim të ri profesional dhe e shihni veten duke ndihmuar njerëzit përmes kujdesit shëndetësor, kontaktoni EduCare dhe informohuni për mundësitë e trajnimit.

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