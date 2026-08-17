Barcelona synon goditjen e madhe, kërkon yllin e madh të Arsenalit
Barcelona pritet të nisë së shpejti lëvizjet për transferimin e Viktor Gyokeres, teksa klubi katalanas po kërkon një numër 9 të ri për të përforcuar repartin ofensiv.
Barcelona vazhdon të punojë për ndërtimin e një skuadre të aftë për të luftuar në të gjitha frontet.
Pas mbylljes së marrëveshjeve për transferimin e Rodrit dhe rikthimin e Joao Cancelos, drejtuesit katalanas tashmë kanë kthyer vëmendjen te përforcimi i sulmit.
Sipas gazetarit Jose Alvarez, nga El Chiringuito, Barcelona planifikon të nisë menjëherë kontaktet për sulmuesin suedez të Arsenalit, Viktor Gyokeres.
28-vjeçari konsiderohet një nga alternativat kryesore për repartin ofensiv, veçanërisht pas largimit të Ferran Torres drejt Paris Saint-Germain.
Sulmuesi spanjoll pritet t’i bashkohet klubit francez për një shumë që raportohet të jetë rreth 50 milionë euro, duke i dhënë Barcelonës më shumë hapësirë në listën e pagave dhe në skuadër.
Gyokeres është shndërruar në një nga sulmuesit më të kërkuar në futbollin evropian falë statistikave të tij mbresëlënëse, veçanërisht gjatë periudhës së tij në Portugali.
Megjithatë, aventura e tij në Londër nuk ka qenë në të njëjtin nivel, pasi sezonin e kaluar realizoi 21 gola dhe dhuroi tri asistime në 55 paraqitje.
Barcelona po shqyrton mundësinë e transferimit
Drejtuesit e Barcelonës fillimisht pritet të analizojnë koston financiare të operacionit, përpara se të vendosin nëse do të paraqesin një ofertë zyrtare për sulmuesin suedez.
Në klubin katalanas po punohet për ristrukturimin e repartit ofensiv gjatë javëve të fundit të afatit kalimtar.
Largimi i Ferran Torres pritet të lirojë hapësirë në skuadër dhe një pjesë të konsiderueshme të masës së pagave, duke krijuar mundësi për afrimin e një sulmuesi të nivelit të lartë.
Hapi i parë i Barcelonës do të jetë kontakti me rrethin e Gyokeres për të mësuar kërkesat e tij financiare dhe kushtet e mundshme të transferimit.
Drejtuesit blaugrana po analizojnë të gjitha mundësitë financiare për ta bërë të realizueshëm një operacion të tillë.
Orët dhe ditët në vijim pritet të jenë vendimtare për të kuptuar nëse Barcelona do ta formalizojë interesimin për golashënuesin suedez dhe do të nisë negociatat me Arsenalin. /Telegrafi/