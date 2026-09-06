Hynë në xhami dhe vodhën paratë e bamirësisë, arrestohen dy të dyshuar në Lipjan
Një rast i rëndë i vjedhjes është raportuar në Lipjan, ku dy persona dyshohet se kanë hyrë në një objekt fetar dhe kanë vjedhur para nga arka e bamirësisë.
Sipas Policisë, rasti ka ndodhur më 5 shtator 2026, rreth orës 14:05. Dy të dyshuar, meshkuj dhe shtetas të Republikës së Shqipërisë, dyshohet se kanë hyrë në një xhami dhe, duke përdorur një mjet të fortë, kanë hapur arkën e bamirësisë, prej nga kanë marrë një shumë parash.
Pas hetimeve policore, të dyshuarit janë arrestuar.
Me urdhër të prokurorit, ata janë dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet si “Vjedhje e rëndë”. /Telegrafi/
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