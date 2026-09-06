Aksidenti në Loxhë të Pejës, vdes personi i cili po trajtohej jashtë Kosovës
Një person ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra në një aksident trafiku të ndodhur më 18 gusht në Loxhë të Pejës.
Sipas Policisë së Kosovës, aksidenti kishte ndodhur rreth orës 07:29, në mes të dy automjeteve, të cilat drejtoheshin nga persona të gjinisë mashkullore.
Si pasojë e përplasjes, të dy drejtuesit kishin pësuar lëndime trupore. Njëri prej të lënduarve ishte dërguar jashtë Kosovës për trajtim mjekësor, por, për shkak të plagëve të rënda, më 4 shtator ka ndërruar jetë.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë, pas pranimit nga autoritetet e shtetit ku kishte marrë trajtim, do të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate