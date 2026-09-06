64-vjeçarja nxirret e gjallë nga shtëpia e mbuluar nga balta në Nepal
Një moment i jashtëzakonshëm shprese është regjistruar në Nepal, ku një grua 64-vjeçare është gjetur e gjallë, më shumë se 10 ditë pasi një masë e madhe akulli, shkëmbinjsh dhe balte përfshiu një luginë në Himalaje.
Chandika Shrestha u zbulua e gjallë më 5 shtator nga forcat e armatosura policore të Nepalit, ndërsa ndodhej në katin e katërt të shtëpisë së saj, e cila ishte pjesërisht e mbuluar nga balta dhe rrëshqitjet masive, transmeton Telegrafi.
Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në zonën e goditur, ndërsa zbulimi i 64-vjeçares, pas kaq shumë ditësh nën rrënoja, është konsideruar një moment i jashtëzakonshëm.
Shrestha u nxor nga banesa dhe u transportua me helikopter drejt një spitali në Kathmandu, ku po merr trajtim mjekësor.
Fatkeqësia goditi një zonë të Himalajeve pas një mase të fuqishme akulli, shkëmbinjsh dhe balte që u shemb drejt luginës, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha.
Por pas më shumë se 10 ditësh, ekipet e shpëtimit ende po gjejnë të mbijetuar – dhe historia e Chandika Shrestha është një prej momenteve më të jashtëzakonshme të kësaj tragjedie. /Telegrafi/
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