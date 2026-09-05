Tensionet rriten në Ngushticën e Hormuzit, Irani paralajmëron anijet
Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit ka paralajmëruar të gjitha anijet në "Gjirin Persik dhe pranë Ngushticës së Hormuzit kundër lëvizjeve të dyshimta".
Gjithashtu tha sot se kishte në shënjestër tre anije cisternash nafte që po lëviznin nëpër rrugë të paautorizuara në ngushticë.
Dhe pretendoi se kishte në shënjestër tre anije të tjera amerikane në zona të tjera, sipas një deklarate.
Nuk pati konfirmim të menjëhershëm nga SHBA-ja.
Më herët gjatë ditës, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se forcat e saj goditën tre cisterna iraniane me naftë, përfshirë një në brigjet e ishullit Kharg, pranë qendrës kryesore të eksportit të naftës së Iranit.
Ndryshe, Irani eksportonte 90% të naftës së tij të papërpunuar nëpërmjet Kharg përpara se të fillonte lufta në fund të shkurtit, por flukset janë ndërprerë që kur kufizimet në eksportet iraniane të naftës filluan në mesin e prillit.
SHBA-të vendosën një bllokadë në portet iraniane pasi Teherani mbylli në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore e rëndësishme ku kalonte 20% e furnizimit botëror me naftë përpara se të fillonte konflikti.