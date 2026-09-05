Nxjerr armën, arrestohet një person në Deçan
Policia e Kosovës ka njoftuar se më 4 shtator, Stacioni Policor në Deçan është informuar për një rast të ndodhur në vendin e quajtur “Uji i Thartë” në Deçan.
Sipas policisë, viktima ka deklaruar se pas një mosmarrëveshjeje me një person të dyshuar, ky i fundit kishte ekspozuar një armë.
Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku kanë takuar të dyshuarin. Gjatë kontrollit tek ai janë gjetur dhe sekuestruar një pushkë dhe një mjet i mprehtë (brisk).
I dyshuari është arrestuar dhe është intervistuar nga hetuesit policorë në prani të avokatit mbrojtës. Me urdhër të prokurorit të shtetit, pas intervistimit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt.
Policia nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me rastin.