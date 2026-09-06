Shqiptari qëndroi dhe punoi ilegalisht 489 ditë në Gjermani, kapet në aeroport
Ai kishte qëndruar dhe punuar ilegalisht në vend për një total prej 489 ditësh. Pavarësisht procedurave, ai u lejua të udhëtojë në Shqipëri.
Ekzistojnë rregulla të qarta për turistët në lidhje me kohëzgjatjen e qëndrimit në Gjermani. Një nga personat e kontrolluar e ka tejkaluar ndjeshëm këtë limit.
Udhëtimi i tij në Aeroportin e Memmingenit supozohej të ishte udhëtim për kthimin e tij në shtëpi, në Shqipëri. Megjithatë, gjatë kontrollit të nisjes në Aeroportin Allgäu, zyrtarët kufitarë zbuluan se 31-vjeçari e kishte tejkaluar shumë qëndrimin e tij të lejuar në Gjermani, transmeton albinfo.ch. Sipas policisë kufitare, ai kishte qëndruar ilegalisht në vend për një total prej 489 ditësh
.Burri ishte planifikuar të merrte një fluturim për në Tiranë më 1 shtator, shkruan schwäbische.de. Gjatë kontrollit, dolën prova se ai po qëndronte tashmë në Gjermani që nga maji i vitit 2025.
Hetimet zbuluan se ai kishte punuar atje pa qenë në gjendje të paraqiste dokumentacionin e kërkuar. Sipas policisë, qëndrimi i tij i paligjshëm ishte gjithsej 489 ditë deri në nisjen e tij të planifikuar.
Kontrolli në aeroport nuk do të thoshte që 31-vjeçari duhej të qëndronte në Gjermani. Pasi përfunduan procedurat policore, atij iu lejua të fillonte udhëtimin e tij për në Shqipëri, siç thuhet në raportin e policisë kufitare.
Megjithatë, çështja nuk ka mbaruar ende për të. Ndaj tij është nisur një procedurë penale me dyshimin për shkelje të ligjit të imigracionit, përcjell albinfo.ch. Sipas policisë kufitare, ai ka të ngjarë të përballet edhe me një ndalim hyrjeje shumëvjeçar./albinfo/