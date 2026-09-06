Diell dhe temperatura të larta, parashikimi i motit për këtë të diel
Shqipëria këtë të diel do të jetë nën mbizotërimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta.
Gjatë gjithë ditës pritet të mbizotërojë mot me diell në të gjithë territorin e vendit, ndërsa temperaturat do të luhaten nga 20°C në vlerat minimale deri në 36°C në maksimum.
Sipas parashikimit të motit, orët e mëngjesit do të nisin me 20 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës temperaturat do të rriten gradualisht, duke arritur vlerat më të larta gjatë mesditës dhe pasdites./tch/
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