Vetëm 6 minuta lexim në ditë mund të ulin stresin - çfarë thotë shkenca?
Në një ditë të mbushur me njoftime, ekrane, angazhime dhe informacione që vijnë pa ndërprerje, edhe disa minuta të kaluara me një libër mund të kenë ndikim më të madh sesa mendojmë.
Një studim i Universitetit të Sussex-it ka gjetur se vetëm gjashtë minuta lexim mund ta ulin nivelin e stresit deri në 68% duke rezultuar më efektiv se dëgjimi i muzikës, pirja e çajit apo një shëtitje.
Kjo e bën leximin më shumë sesa një mënyrë për të kaluar kohën. Kur përqendrohemi në një histori, ide apo personazh, vëmendja largohet përkohësisht nga ngarkesa e ditës, ndërsa trupi dhe mendja fillojnë të qetësohen.
Pse leximi ndikon në tru?
Gjatë leximit, ritmi i zemrës mund të ngadalësohet, muskujt relaksohen dhe truri kalon në një gjendje më të qetë. Por ndikimi i tij nuk përfundon me reduktimin e stresit.
Leximi lidhet edhe me rritjen e përqendrimit, përmirësimin e kujtesës, zhvillimin e empatisë dhe forcimin e kontrollit emocional. Me kalimin e viteve, ai mund të ndihmojë gjithashtu në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse.
Në një kohë kur vëmendja ndahet vazhdimisht mes ekraneve dhe përmbajtjeve të shkurtra, libri kërkon të qëndrojmë më gjatë me një ide apo rrëfim. Ky përqendrim e angazhon trurin dhe e bën leximin një ushtrim të vazhdueshëm për mendjen.
Përfitimet e tij janë vërejtur edhe në një periudhë më të gjatë.
Një studim 12-vjeçar i Universitetit Yale ka sugjeruar se njerëzit që lexojnë rregullisht kanë një jetëgjatësi mesatarisht 23% më të lartë krahasuar me ata që nuk lexojnë. Ky rezultat tregon një lidhje statistikore dhe nuk nënkupton se leximi është faktori i vetëm që ndikon në jetëgjatësi.
Megjithatë, të dhënat përforcojnë idenë se koha e kaluar me një libër mund të ketë vlerë për mirëqenien mendore dhe për mënyrën se si e mbajmë mendjen aktive në vazhdimësi.
Si ta ktheni leximin në zakon?
Për të filluar, nuk është e nevojshme t'i vendosni vetes objektivin e dhjetëra faqeve çdo ditë. Edhe disa minuta mund të jenë një pikënisje e mirë.
Mund të caktoni një kohë të shkurtër për lexim para gjumit, gjatë kafesë së mëngjesit apo në një moment të lirë gjatë ditës. Mbajeni librin afër, zgjidhni tema që ju zgjojnë kureshtjen dhe mos e ktheni numrin e faqeve në detyrim.
Më e rëndësishmja është të gjeni një libër që ju përshtatet dhe që ju mban të interesuar për të vazhduar.
Nga cili libër mund të filloni?
Zgjedhja e titullit mund ta bëjë më të lehtë krijimin e këtij zakoni. Dukagjini Publishing House sjell libra për interesa dhe grupmosha të ndryshme, nga romanet dhe zhvillimi personal, te titujt për prindër, mësimdhënës dhe fëmijë.
Për të harruar gjithçka tjetër
Nëse dëshironi të humbisni për pak kohë në një histori, “Një fletë dashurie” ju çon në Parisin e viteve 1850. Në qendër është Helena, një vejushë e re, jeta e së cilës ndryshon pas një takimi të papritur me doktorin e martuar Deberlin. Romani sjell përplasjen mes dashurisë, instinktit dhe normave të shoqërisë së kohës.
Një tjetër zgjedhje është “Narcisi dhe Gojarti”, ku dy personalitete të kundërta përfaqësojnë dy mënyra të ndryshme të përjetimit të jetës: Narcisi, eruditi dhe asketi, dhe Gojarti, artisti e endacaku që udhëhiqet nga intuita dhe pasioni për botën.
Për zhvillim personal
Për ata që duan ta drejtojnë leximin drejt punës me veten, “Ushtrimi i vetëbisedimit” sjell gjashtë ushtrime të realizueshme që ndihmojnë në zëvendësimin e vetëkritikës me mirëdashje dhe vetinkurajim. Strategjitë kërkojnë vetëm disa minuta në ditë.
Ndërsa “Më mençur, më shpejtë, më mirë” eksploron tetë ide që lidhen me produktivitetin dhe zgjedhjet që mund të ndikojnë në mënyrën se si punojmë, marrim vendime dhe arrijmë rezultate.
Për të zhvilluar empatinë
Leximi na jep mundësinë të shohim botën edhe përmes përvojave të njerëzve të tjerë.
“Aneta: një epos heroinash” bazohet në jetën dhe kujtimet e Anne Beaumanoir-it, mjekes franceze që shpëtoi hebrenj gjatë Francës së pushtuar dhe më vonë u përfshi në mbështetjen e Frontit Nacional Çlirimtar Algjerian.
Për lexuesit më të rinj, “E bukur si teta” sjell historinë e Marlit, një fëmijë i apasionuar pas matematikës, i cili kupton se jo çdo problem në jetë mund të zgjidhet si një detyrë matematike. Disa situata kërkojnë mirëkuptim, tolerancë, empati, këmbëngulje dhe besim.
Për prindër dhe mësimdhënës
Leximi mund të jetë edhe një burim praktik për ata që kujdesen për zhvillimin e fëmijëve.
“Truri i fëmijës si tërësi e integruar” u drejtohet prindërve, kujdestarëve, mësuesve dhe kujtdo që punon me fëmijë, duke ofruar strategji me bazë shkencore për edukimin e mendjes së fëmijës dhe përdorimin e situatave të përditshme në formësimin e trurit.
“Trajneri i mentalitetit të zhvillimit”, i krijuar nga mësuesit për mësuesit, sjell metoda dhe ide për të nxitur mentalitetin e zhvillimit në klasë dhe për të ndihmuar nxënësit ta shpalosin potencialin e tyre.
Për zhvillimin emocional të fëmijëve
Edhe për fëmijët, libri mund të jetë një mënyrë për t'i njohur dhe kuptuar më mirë emocionet.
“Aty ku Lumturia fillon” i fton lexuesit e vegjël të zbulojnë se lumturia nuk gjendet gjithmonë në gjërat e mëdha, por shpesh edhe në momente të vogla dhe në marrëdhëniet me të tjerët.
“Kur Mërzia troket në derë” i ndihmon fëmijët të kuptojnë se emocionet e vështira nuk duhet të fshihen apo të largohen menjëherë, por mund të pranohen, përjetohen dhe kuptohen.
Ndërsa “Ndryshe” trajton ndjesinë e të qenit ndryshe dhe rëndësinë e pranimit të vetes, duke treguar se ajo që na dallon mund të jetë edhe ajo që na bën të veçantë.
Leximi mund të bëhet pjesë e përditshmërisë duke nisur me pak minuta dhe me një titull që përputhet me interesat tuaja. Përmes përzgjedhjes së Dukagjini Publishing House, lexuesit mund të gjejnë libra për letërsi, zhvillim personal, prindërim, mësimdhënie dhe zhvillimin emocional të fëmijëve, duke e kthyer leximin në një zakon të vazhdueshëm dhe me vlerë.