GLPS ankohet në AIP për heshtjen e Qeverisë në detyrë lidhur me dorëheqjet e ministrave
Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka parashtruar ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi (AIP), pasi Zyra e Kryeministrit nuk i është përgjigjur kërkesës së organizatës për qasje në dokumente publike lidhur me dorëheqjet e anëtarëve të Qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputetë.
GLPS ka bërë të ditur se kërkesën për qasje në dokumente e kishte dorëzuar më 6 gusht, duke kërkuar listën e anëtarëve të Qeverisë që kanë dhënë dorëheqje, datat e dorëheqjeve si dhe vendimet përkatëse për pranimin e tyre.
Sipas GLPS-së, kërkesa lidhet me dispozitat e Ligjit për Qeverinë, i cili përcakton se anëtari i Qeverisë në detyrë që zgjidhet deputet duhet të japë dorëheqje nga posti i ministrit para ditës së certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.
Organizata i është referuar edhe nenit 72 të Kushtetutës, i cili ndalon ushtrimin e njëkohshëm të funksionit të deputetit dhe ministrit. Sipas GLPS-së, kjo çështje është trajtuar edhe nga Gjykata Supreme në vendimin P.A.nr.09/2025 të 25 qershorit 2025.
“Përkundër obligimit ligjor dhe rëndësisë së kësaj çështjeje, ZKM nuk i është përgjigjur kërkesës së GLPS-së brenda afatit prej 7 ditësh”, thuhet në reagimin e organizatës.
GLPS e ka cilësuar heshtjen e Zyrës së Kryeministrit si shkelje të detyrimeve ligjore dhe të parimeve të transparencës e llogaridhënies institucionale.
Për këtë arsye, më 17 gusht, GLPS ka dorëzuar ankesë në AIP, duke kërkuar që ZKM-ja të obligohet t’i ofrojë informacionet dhe dokumentet e kërkuara.
GLPS ka kërkuar gjithashtu nga Qeveria që pa vonesa ta informojë publikun për statusin e dorëheqjeve të anëtarëve të Qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputetë dhe t’i bëjë publike dokumentet përkatëse. /Telegrafi/