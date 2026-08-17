Në kërkim të një prone? Këto janë përzgjedhjet e javës në Telegrafi Real Estate
Nëse jeni në kërkim të një prone për banim në Prishtinë, përzgjedhja e kësaj jave në Telegrafi Real Estate sjell disa alternativa në zona të ndryshme të kryeqytetit, me sipërfaqe dhe karakteristika që u përshtaten nevojave të ndryshme familjare.
Nga një banesë e bollshme te Rruga C dhe një pronë pranë qendrës në Lakrishtë, deri te penthouse me tarraca në Lagjen e Spitalit dhe Dragodan, këto janë disa nga pronat që kanë tërhequr më shumë interes gjatë javës.
Banesë 158m² për shitje te Rruga C
Në Rrugën C ofrohet për shitje një banesë me sipërfaqe prej 158m²158m², me çmim prej 180,000 euro.
Banesa ndodhet në kompleksin HIG, ndërtim nga Hoxha Invest Group, dhe ka një organizim të përshtatshëm për familje që kërkojnë më shumë hapësirë. Ajo përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo dhe dy ballkone.
Objekti është i pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë për vendparkim, ndërsa lokacioni në Rrugën C mundëson qasje të përshtatshme në pjesë të ndryshme të Prishtinës.
Penthouse 160m² + 80m² tarracë me qira në Lagjen e Spitalit
Për ata që kërkojnë një pronë me më shumë hapësirë banimi dhe tarracë të madhe, në Lagjen e Spitalit ofrohet me qira një penthouse me 160m² hapësirë të brendshme dhe 80m² tarracë.
Prona ka çmim prej 2,200 euro në muaj dhe përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo, një tualet dhe depo.
Ngrohja realizohet përmes Termokos dhe pompës termike, ndërsa në dispozicion janë edhe dy garazha. Sipërfaqja e madhe, tarraca dhe organizimi i brendshëm e bëjnë këtë pronë të përshtatshme për familje që kërkojnë më shumë hapësirë dhe komoditet në Prishtinë.
Penthouse 160m² + 80m² tarracë me qira në Lagjen e Spitalit – hapësirë dhe komoditet në Prishtinë #14027
Banesë 98.96m² për shitje në Lakrishtë
Në Lakrishtë, në rrugën “Tirana”, ofrohet për shitje një banesë me sipërfaqe prej 98.96m²98.96m², pjesë e kompleksit Prime Residence 3, ndërtim nga Prime Group Construction.
Banesa ka çmim prej 242,450 euro dhe orientim nga lindja dhe jugu, duke mundësuar ndriçim natyral gjatë pjesës më të madhe të ditës.
Pozicionimi në Lakrishtë ofron qasje të shpejtë drejt qendrës dhe zonave të tjera të qytetit, duke e bërë këtë pronë një alternativë të përshtatshme për ata që kërkojnë banim në një prej zonave me zhvillim të vazhdueshëm të Prishtinës.
Penthouse 127.5m² me tarracë 25m² për shitje në Dragodan
Në Dragodan ofrohet për shitje një penthouse me 127.5m² sipërfaqe të brendshme dhe tarracë prej 25m².
Prona kombinon hapësirën e brendshme me një tarracë shtesë, ndërsa lokacioni në Dragodan siguron afërsi me qendrën dhe qasje të përshtatshme në pjesë të ndryshme të Prishtinës.
Për ata që kërkojnë një pronë me më shumë hapësirë dhe një pozicion të favorshëm brenda qytetit, ky penthouse përbën një tjetër alternativë në përzgjedhjen e kësaj jave.
Në Telegrafi Real Estate mund të gjeni këto dhe shumë prona të tjera për shitje dhe me qira. Shfletoni ofertat, krahasoni karakteristikat dhe gjeni pronën që i përshtatet më së miri nevojave tuaja për banim ose investim.