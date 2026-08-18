Nata Çame gjallëron Lungomaren e Vlorës, me këngë dhe valle tradicionale para turistëve
Këngët, vallet dhe traditat e kulturës çame kanë gjallëruar mbrëmjen e djeshme Lungomaren e Vlorës, ku u zhvillua aktiviteti kulturor “Nata Çame”.
Ansamble dhe këngëtarë çamë performuan në skenë para qytetarëve dhe pushuesve, duke krijuar një atmosferë festive në një prej zonave më të frekuentuara të qytetit gjatë sezonit veror.
Përmes muzikës dhe valleve tradicionale, aktiviteti solli në vëmendje elemente të historisë, kulturës dhe trashëgimisë së Çamërisë.
“Nata Çame” u zhvillua në kuadër të aktiviteteve verore në Vlorë dhe tërhoqi një numër të madh pushuesish, të cilët u ndalën në Lungomare për të ndjekur performancat artistike.
Mbrëmja ndërthuri traditën dhe folklorin me atmosferën turistike të qytetit, duke e kthyer Lungomaren në një hapësirë feste dhe promovimi të kulturës shqiptare.