Garë interesante në LDK pas numërimit të mbi 50% të votave
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka përfunduar numërimi i mbi 50 për qind të votave për kandidatët për deputetë në zgjedhjet parlamentare, ndërsa procesi po vazhdon në qendrat komunale të numërimit në të gjithë vendin.
Sipas të dhënave të deritanishme, janë numëruar 1.260 nga gjithsej 2.498 vendvotime.
Në garën për votat preferenciale brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryeson presidentja në detyrë, Vjosa Osmani-Sadriu, me 38.917 vota.
Pas saj renditet kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, me 35.307 vota, ndërsa e treta është Doarsa Kica-Xhelili me 27.406 vota.
Në mesin e kandidatëve më të votuar të LDK-së janë edhe:
Hykmete Bajrami – 21.634 vota
Avdullah Hoti – 19.792 vota
Ukë Rugova – 16.688 vota
Kujtim Shala – 16.329 vota
Anton Quni – 13.061 vota
Armend Zemaj – 11.947 vota
Lutfi Haziri – 11.839 vota
Procesi i numërimit të votave për kandidatët për deputetë po vazhdon, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të përcaktojnë përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës dhe renditjen përfundimtare të mandateve brenda LDK-së.