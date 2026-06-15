Shtëpi, truall dhe banesë – Përzgjedhja e javës në Telegrafi Real Estate
Telegrafi Real Estate sjell përzgjedhjen javore të pronave që dallohen për lokacion, funksionalitet dhe potencial, duke përfshirë shtëpi familjare, truall për investim dhe banesë në një nga zonat më të kërkuara të Prishtinës.
Në fokus këtë javë është shtëpia 200m² në shitje në Veternik, një pronë e përshtatshme për familje që kërkojnë hapësirë, qasje të lehtë dhe ambient më të qetë për jetesë. Oborri i gjelbëruar dhe lokacioni praktik e bëjnë këtë shtëpi mundësi të mirë për ata që duan komoditet, privatësi dhe lidhje të shpejtë me qytetin.
Pjesë e përzgjedhjes është edhe trualli 97.51 ari në shitje në Sllatinë të Madhe, i pozicionuar pranë Aeroportit të Prishtinës. Me sipërfaqe të madhe dhe lokacion strategjik, kjo pronë paraqet mundësi të favorshme për investitorë që kërkojnë hapësirë me potencial zhvillimi në një zonë me qasje të mirë.
Truall 97.51 ari në shitje në Sllatinë të Madhe - mundësi investimi pranë Aeroportit të Prishtinës #15586
Telegrafi Real Estate veçon gjithashtu shtëpinë 220m² në shitje në Lagjen Qëndresa, e cila ofron hapësirë të mjaftueshme për jetesë familjare në një ambient të qetë rezidencial. Organizimi i pronës dhe karakteri i lagjes e bëjnë atë të përshtatshme për familje që kërkojnë rehati dhe funksionalitet në përditshmëri.
Në këtë përzgjedhje përfshihet edhe banesa 72m² në shitje në Lagjen e Muhaxherëve, një lokacion i njohur për afërsinë me qendrën dhe qasjen e lehtë në shërbime të përditshme. Me garazh dhe pozitë të përshtatshme urbane, kjo banesë është opsion praktik si për banim, ashtu edhe për investim afatgjatë.
Banesë 72m² në shitje në Lagjen e Muhaxherëve - lokacion i kërkuar, garazh dhe qasje e shpejtë në qendër #14889
Nëse jeni në kërkim të pronës së duhur, Telegrafi Real Estate është vendi ku mund të gjeni opsione që i përshtaten kërkesave tuaja.