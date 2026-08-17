Aeroplani u ngrit në Mynih vetëm pasi u ul në pistë – eksperti: U shmang me vështirësi një katastrofë
Aeroporti i Mynihut i shpëtoi mezi katastrofës gjatë ngritjes së dështuar të një aeroplani pasagjerësh Boeing, sipas një eksperti.
"Mund të kishte qenë një top zjarri me qindra viktima nëse pilotët nuk do të kishin arritur ta ngrinin aeroplanin lart", tha eksperti i aviacionit Heinrich Großbongardt për Agjencinë Gjermane të Shtypit.
Njerëzit jashtë territorit të aeroportit ishin gjithashtu në rrezik, transmeton Telegrafi.
Boeing 787 i Vietnam Airlines u ngrit të shtunën pasdite pasi kaloi fundin e pistës jugore. Videot e ngritjes tregojnë re të mëdha pluhuri dhe dridhjesh në kabinë.
Sipas platformës Aviation Herald, të paktën frenat në anën e djathtë të avionit ishin të bllokuara para ngritjes.
Kjo mbështetet edhe nga fotot e pistës të publikuara nga Bild të hënën, të cilat tregojnë shenja rrëshqitjeje.
WATCH: VIETNAM AIRLINES BOEING 787-9 SUFFERS TAILSTRIKE ON TAKE-OFF IN MUNICH
This happened moments ago at Munich Airport.
Vietnam Airlines Boeing 787-9, registered VN-A867, operating flight VN34 to Hanoi, appears to have struck its tail during take-off.
The Dreamliner is… pic.twitter.com/NdYENLTgJZ
— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 15, 2026
Për shkak të shpejtësisë së ulët të ngritjes, bishti i avionit u prek dhe u dëmtua rëndë. Gjatë uljes pasuese në pistën veriore, gomat e ingranazhit kryesor të uljes u copëtuan gjithashtu.
Sipas aeroportit, pasagjerët u transportuan të padëmtuar në ndërtesën e terminalit me autobus.
Sekuenca e saktë e ngjarjeve që çuan në aksident tani duhet të sqarohet nga Byroja Federale e Hetimit të Aksidenteve të Avionëve, tha Großbongardt.
Me ndihmën e regjistruesve të të dhënave të fluturimit dhe regjistruesve të zërit në kabinën e pilotit, duhet të përcaktohet se çfarë ndodhi në kabinë. Kjo do të zgjasë me muaj.
WATCH: Here is yesterday’s take-off of Vietnam Airlines Boeing 787-9 (VN-A867), flight VN34 to Hanoi, from Munich Airport’s Runway 26L.
At the 0:57 timestamp, you can see the sudden jolt from the cabin as the tailstrike occurred, with the aircraft subsequently overrunning the… pic.twitter.com/qLa72zaOxo
— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 16, 2026
Për shembull, lind pyetja pse ekuipazhi nuk e ndërpreu ngritjen në kohë. Pista e Mynihut, me gjatësinë e saj prej 4,000 metrash, në fakt ofron hapësirë të mjaftueshme sigurie për një eventualitet të tillë.
Incidenti nuk jep shkak për dyshime themelore në lidhje me serinë Dreamliner nga prodhuesi amerikan Boeing, thotë eksperti, i cili ishte zëdhënësi gjerman i kompanisë deri në vitin 2004.
"787 është një avion komercial absolutisht i sigurt", shtoi ai.
Kohët e fundit, një avion Lufthansa i këtij lloji u përplas në pjesën e përparme të hundës në Aeroportin e Frankfurtit sepse hunda e uljes u shemb ndërsa avioni ishte i palëvizshëm. Shkaku në atë rast ishte një gabim mirëmbajtjeje. /Telegrafi/