Aeroporti i Mynihut i shpëtoi mezi katastrofës gjatë ngritjes së dështuar të një aeroplani pasagjerësh Boeing, sipas një eksperti.

"Mund të kishte qenë një top zjarri me qindra viktima nëse pilotët nuk do të kishin arritur ta ngrinin aeroplanin lart", tha eksperti i aviacionit Heinrich Großbongardt për Agjencinë Gjermane të Shtypit.

Njerëzit jashtë territorit të aeroportit ishin gjithashtu në rrezik, transmeton Telegrafi.

Boeing 787 i Vietnam Airlines u ngrit të shtunën pasdite pasi kaloi fundin e pistës jugore. Videot e ngritjes tregojnë re të mëdha pluhuri dhe dridhjesh në kabinë.

Sipas platformës Aviation Herald, të paktën frenat në anën e djathtë të avionit ishin të bllokuara para ngritjes.

Kjo mbështetet edhe nga fotot e pistës të publikuara nga Bild të hënën, të cilat tregojnë shenja rrëshqitjeje.

Për shkak të shpejtësisë së ulët të ngritjes, bishti i avionit u prek dhe u dëmtua rëndë. Gjatë uljes pasuese në pistën veriore, gomat e ingranazhit kryesor të uljes u copëtuan gjithashtu.

Sipas aeroportit, pasagjerët u transportuan të padëmtuar në ndërtesën e terminalit me autobus.

Sekuenca e saktë e ngjarjeve që çuan në aksident tani duhet të sqarohet nga Byroja Federale e Hetimit të Aksidenteve të Avionëve, tha Großbongardt.

Me ndihmën e regjistruesve të të dhënave të fluturimit dhe regjistruesve të zërit në kabinën e pilotit, duhet të përcaktohet se çfarë ndodhi në kabinë. Kjo do të zgjasë me muaj.

Për shembull, lind pyetja pse ekuipazhi nuk e ndërpreu ngritjen në kohë. Pista e Mynihut, me gjatësinë e saj prej 4,000 metrash, në fakt ofron hapësirë të mjaftueshme sigurie për një eventualitet të tillë.

Incidenti nuk jep shkak për dyshime themelore në lidhje me serinë Dreamliner nga prodhuesi amerikan Boeing, thotë eksperti, i cili ishte zëdhënësi gjerman i kompanisë deri në vitin 2004.

"787 është një avion komercial absolutisht i sigurt", shtoi ai.

Kohët e fundit, një avion Lufthansa i këtij lloji u përplas në pjesën e përparme të hundës në Aeroportin e Frankfurtit sepse hunda e uljes u shemb ndërsa avioni ishte i palëvizshëm. Shkaku në atë rast ishte një gabim mirëmbajtjeje. /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë