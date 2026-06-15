Burger King sjell “King Fusion Biscoff”, kombinimin e ri kremoz me shijen e njohur të biskotave Biscoff
Ka shije që dallohen menjëherë, edhe pa shumë prezantim. Biscoff është njëra prej tyre.
Burger King ka sjellë King Fusion Biscoff, produktin e ri që bashkon kremozitetin e njohur të King Fusion me aromën karakteristike të biskotave Lotus Biscoff dhe copëzat krokante që i japin çdo luge më shumë teksturë e shije.
I ftohtë, i lehtë për t’u shijuar dhe i pasur në përbërje, King Fusion Biscoff vjen si zgjedhje ideale pas vaktit, gjatë një pauze të shkurtër apo sa herë që dëshiron diçka të ëmbël me karakter.
Me këtë produkt, Burger King sjell shijen e njohur të Biscoff-it në një format praktik, kremoz dhe të përshtatshëm për çdo moment të ditës.
Keksi sa t’dush në çdo lugë – hajde provoje King Fusion Biscoff tashmë në Burger King.
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