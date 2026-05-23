Me formulën e tij parashikoi tre fituesit e fundit të Kupës së Botës, ekonomisti gjerman zbulon fituesin e Botërorit 2026
Në vitin 2014, ekonomisti gjerman Joachim Klement krijoi një formulë që parashikoi se atdheu i tij do të fitonte Kupën e Botës atë vit. Për habinë dhe kënaqësinë e tij, mesfushori sulmues Mario Gotze shënoi golin e fitores në minutat e fundit të kohës shtesë në finale, duke i siguruar Gjermanisë fitoren 1-0 ndaj Argjentinës në Brazil.
Formula e Clement parashikoi që Franca të fitonte në vitin 2018 në Rusi dhe Argjentinën në vitin 2022 në Katar - duke konfirmuar shkallën 100 për qind të suksesit të modelit të tij kompleks parashikues.
Me turneun e vitit 2026 vetëm pak javë larg, Klement ka emëruar se kush beson se do ta fitojë titullin. Këtë herë ai mbështet një ekip relativisht të dobët, duke parashikuar se Holanda do ta fitojë turneun.
Holanda nuk e ka fituar kurrë Kupën e Botës, por ishte nënkampione në finalet e viteve 1974, 1978 dhe 2010.
Aktualisht e renditur në vendin e shtatë në renditjen e FIFA-s, agjencitë e basteve në përgjithësi e vendosin Holandën si favoriten e tetë për të fituar Kupën e Botës, me Spanjën si favoriten kryesore, e ndjekur nga Franca dhe Anglia.
“U habita pak kur modeli dhe simulimet e mia treguan se Holanda do të fitonte. Sidomos duke pasur parasysh që simulimi tregoi se Holanda ka një rrugë shumë, shumë të vështirë drejt finales”, ka thënë fillimisht Klement për SBS Dutch.
Turneu i zgjeruar dhe rruga drejt finales
Për herë të parë në historinë e Kupës së Botës, numri i ekipeve pjesëmarrëse është zgjeruar nga 32 në 48. I organizuar nga Kanadaja, SHBA-ja dhe Meksika, turneu me 104 ndeshje do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik.
Do të fillojë me 12 grupe me nga katër skuadra që do të garojnë, me dy të parat dhe tetë skuadrat më të mira të vendit të tretë që do të avancojnë në fazën eliminatore.
Në fazën e grupeve, Holanda do të garojë kundër Japonisë, Suedisë dhe Tunizisë, dhe ndeshja e parë do të luhet kundër Japonisë më 15 qershor në stadiumin e Dallasit.
Klement parashikon që Holanda do të mposhtë Marokun dhe Kanadanë në fazën eliminatore, si dhe Francën në çerekfinale.
“Franca do të kishte një shans më të mirë për të fituar kundër Holandës, sepse ata janë një nga ekipet më të mira në botë për momentin. Por në çdo ditë të caktuar, në çdo ndeshje të caktuar, fati luan një rol të rëndësishëm dhe, në fakt, rreth 50 përqind e rezultatit përcaktohet nga fati”.
Sipas tij, Holanda do të përballej më pas me Spanjën në gjysmëfinale.
“Nëse Holanda arrin në gjysmëfinale, do të jetë një situatë ku ata tashmë kanë shumë besim se mund të mposhtin këdo. Mendoj se do të jetë fjalë për fjalë 50/50 pavarësisht nëse e mposhtni Spanjën apo jo, dhe nëse e mposhtni Spanjën, atëherë rruga drejt titullit është e hapur".
Formula që qëndron pas parashikimit
Formula e Klementit parashikon finalen midis Holandës dhe Portugalisë, e cila njihet si favoritja e gjashtë e turneut.
Modeli i tij ekonometrik i patentuar mat pesë faktorë për suksesin e ekipit: PBB për frymë, numri i banorëve, temperatura e ajrit, pikët e renditjes së FIFA-s dhe avantazhi i fushës në shtëpi.
"Nëse e shikoni modelin tim, ai përdor bazat ekonomike dhe klimatike për të vlerësuar se sa i fortë duhet të jetë një ekip, dhe sa më afër të jenë dy ekipet për sa i përket forcës, aq më shumë fati luan rol në secilën përballje individuale", shpjegoi Klement. /Telegrafi/