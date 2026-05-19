Talenti i madh i Barcelonës nuk u ftua në Kupën e Botës: “Ai prish atmosferën në ekip"
Vendimi i përzgjedhësit të Suedisë, Graham Potter për të përjashtuar Roony Bardghji nga lista e lojtarëve për Kupën e Botës shkaktoi një surprizë të madhe në publikun atje, dhe gazeta me reputacion Aftonbladet tani zbulon se arsyet nuk janë të natyrës sportive.
Sipas informacionit të tyre, Potter vendosi ta transferonte sulmuesin 20-vjeçar të Barcelonës vetëm për shkak të sjelljes së tij të papërshtatshme dhe shkeljes së disiplinës së ekipit.
Konflikti filloi në mars kur futbollisti i ri ishte pjesë e ekipit kombëtar, por nuk luajti asnjë minutë, pas së cilës ai kërkoi me zemërim një shpjegim nga stafi i trajnerëve për një status të tillë.
Situata u përshkallëzua gjatë darkës festive për të festuar vendosjen e Suedisë në Kupën e Botës, ku Bardghji, në vend që të festonte me pjesën tjetër të ekipit, tregoi pakënaqësi dhe zemërim të dukshëm.
Trajneri arriti në përfundimin nga një sjellje e tillë se lojtari i ri po vinte interesat e tij përpara atyre të ekipit, gjë që dëmtoi drejtpërdrejt atmosferën në dhomën e zhveshjes.
I udhëhequr nga filozofia se bashkëjetesa në ekip është më e rëndësishme sesa cilësia individuale, Potter mori një vendim radikal dhe e la futbollistin e talentuar në shtëpi.
Kjo është një goditje e rëndë për Bardghjin, duke pasur parasysh se ai pati një sezon të fortë pas tij me fanellën e gjigantit katalanas, të cilin e transferoi verën e kaluar nga Kopenhageni për 2.5 milionë euro.
Me fanellën e Barcelonës këtë sezon, ai regjistroi 28 paraqitje në të gjitha garat, duke shënuar katër gola me dy asistime, gjë që në sytë e publikut e bëri atë një udhëtar të sigurt drejt kampionatit të ardhshëm./Telegrafi/