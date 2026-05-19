I nominuari i Trumpit për ambasador në Shqipëri, Eric Wendt, nesër në seancë dëgjimore në Senat
I nominuari i presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për postin e ambasadorit amerikan në Shqipëria, Eric Wendt, do të paraqitet nesër në një seancë dëgjimore në Komisionin për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit amerikan.
Presidenti Trump e kishte propozuar zyrtarisht Wendt për këtë post më 13 prill, duke e përzgjedhur atë si pasues të ambasadorit aktual në Tiranë.
Eric Wendt ka një karrierë të gjatë ushtarake dhe të sigurisë ndërkombëtare, me mbi 34 vjet shërbim në Ushtrinë e SHBA-së.
Ai është oficer i pensionuar dhe ka mbajtur poste të rëndësishme në strukturat ushtarake amerikane dhe të NATO.
Ndër detyrat më të rëndësishme të tij përfshihet drejtimi i Komandës së Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe angazhime të larta në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Paqësorit.
Seanca dëgjimore në Senat është një nga hapat kryesorë për konfirmimin e tij si ambasador i ri i SHBA-së në Shqipëri.