Rrahja në Skenderaj, reagon LVV-ja - jep detaje të sulmit
Pas sulmit fizik ndaj kryetarit të degës së Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) në Skenderaj, Hysni Mehanit ka reaguar LVV-ja duke dhënë detaje të sulmit.
Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook thuhet se sot, në kafeterinë “Solo” në qendër të Skenderajt, është sulmuar brutalisht nga Kryetari i Komunës së Skënderajt Sami Lushtaku dhe truprojat e tij, zëvendësministri i Ministrisë së Financave, kandidati për deputet dhe Kryetari i Qendrës së LVV-së në Skënderaj, Hysni Mehani.
Sipas reagimit thuhet se ky sulm fizik ndodhi në kohën kur Mehani ishte duke pirë kafe me deputeten Arjeta Fejza dhe aktivistë të LVV-së.
“Fillimisht, Hysni Mehani është goditur me grusht, ndërsa më pas edhe me gotë në kokë. Pas përpjekjes së Sekretari të Qendrës, Bahri Zabeli për të parandaluar përshkallëzimin është sulmuar dhunshëm nga shoqëruesit e Sami Lushtakut edhe ai duke pësuar goditje të rënda. Hysni Mehani aktualisht është duke marrë trajtim mjekësor”, thuhet në njoftim.
Tutje në reagim thuhet se: "Ky sulm fizik bandistesk tregon qartë për se këta njerëz nuk e kanë vendin në udhëheqje të institucione publike qendrore e lokale".
“Kërkojmë nga organet kompetente të trajtojnë rastin me urgjencë dhe ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore ndaj përgjegjësve. Po ashtu, kërkojmë nga Partia Demokratike e Kosovës dënimin e këtij akti. Lëvizja VETËVENDOSJE! dënon ashpër këtë sulm fizik, por njëkohësisht u tregon gjithë këtyre se nuk mund ta trembin as ta frikësojnë asnjë aktivistë të Lëvizjes VETËVENDOSJE! e qytetar të Republikës”, thuhet në reagimin e LVV-së. /Telegrafi/