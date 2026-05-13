Kontrollet gjinekologjike janë pjesë e rëndësishme e kujdesit të rregullt shëndetësor për çdo grua. Vizita te gjinekologu, echo gjinekologjike, PAP testi, strishoja vaginale apo echo e gjirit ndihmojnë në vlerësimin e gjendjes shëndetësore, identifikimin e hershëm të ndryshimeve të mundshme dhe orientimin e duhur për trajtim, kur është e nevojshme.

Për t’ua bërë më të lehtë grave qasjen në kontrolle të rregullta, United Hospital ofron paketa diagnostike gjinekologjike me shërbime të kombinuara dhe çmime të përshtatshme.

• Vizitë gjinekologjike
• Echo gjinekologjike
• PAP test

Pako 2 - 25€
• Vizitë gjinekologjike
• Echo gjinekologjike
• Strisho vaginale

Pako 3 - 30€
• Vizitë gjinekologjike
• Echo gjinekologjike
• Echo gjiri

Kujdesi për shëndetin nuk duhet të shtyhet vetëm për momentet kur shfaqen shqetësime. Kontrollet e rregullta janë një hap i rëndësishëm për parandalim, informim të saktë dhe kujdes të vazhdueshëm ndaj shëndetit.

Për gratë që duan ta bëjnë një kontroll të tillë në një ambient profesional dhe me qasje të kujdesshme mjekësore, këto paketa në United Hospital janë një mundësi e mirë për ta nisur kujdesin në kohën e duhur.

