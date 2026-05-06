Avioni gjigant Antonov An-124 “Ruslan” ka ateruar gjatë ditës në Prishtinë, pamje nga pista publikohen edhe në rrjete sociale
Avioni i madh transportues Antonov An-124 “Ruslan” ka ateruar sot (06/05/2026) në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” në Prishtinë, duke e cilësuar atë si një nga avionët më të mëdhenj aktivë në botë.
Në disa postime në rrjetet sociale janë publikuar foto dhe video të Antonov An-124, që është i ndërtuar në Ukrainë nga kompania Antonov dhe është projektuar për transportin e ngarkesave që avionët e zakonshëm nuk mund t’i bartin.
Ky avion është ndërtuar për të transportuar pajisje dhe mjete të rënda, përfshirë tanke, helikopterë, turbina e madje edhe lokomotiva.
Antonov An-124 “Ruslan” është një avion transporti strategjik (heavy-lift) i klasës shumë të rëndë. Disa nga specifikat kryesore janë:
- Lloji: avion transporti i rëndë / strategjik (cargo)
- Prodhuesi: Antonov (Ukrainë; dizajn/zhvillim sovjetik)
- Gjatësia: rreth 69 m
- Hapja e krahëve: rreth 73 m
- Lartësia: rreth 21 m
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës: deri rreth 150 ton
- Motorë: 4 motorë turbofan Lotarev/Progress D-18T
- Shpejtësia e lundrimit (cruise): afërsisht 800–850 km/h (varësisht nga ngarkesa/kushtet)
- Rrezja e fluturimit: rreth 4,000–5,000 km me ngarkesë të madhe (më shumë me ngarkesë më të lehtë)
- Rrotat: 24 (sistem shumë-rrotësh për peshë të lartë dhe manovrim në pista).
Veçori të rëndësishme:
- Hundë e hapshme (nose door) dhe rampë për ngarkim/shkarkim të pajisjeve të mëdha
- Sistem vinçash të brendshëm për ngarkesa
- Mundësi për të “ulur” pjesën e përparme (kneeling) për ta lehtësuar ngarkimin
- Projektuar për të bartur objekte jashtë dimensioneve standarde: makina industriale, turbina, helikopterë, mjete të rënda, etj.
Ndërkohë, pamje nga pista janë publikuar edhe në rrjete sociale. Në një video të publikuar në platformën X (ish-Twitter), shihet avioni gjigant teksa qëndron në pistë të aeroportit në Prishtinë. /Telegrafi/
The world's largest military cargo aircraft in service, Ukrainian Antonov An-124 Ruslan, has landed at Prishtina International Adem Jashari, Kosovo.
