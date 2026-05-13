Rutte flet rreth "NATO 3.0", ‘kërcënimit të drejtpërdrejtë’ dhe ‘tensioneve midis SHBA-së dhe disa aleatëve’
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, të mërkurën e përshkroi "NATO 3.0" si një vizion për "një Evropë më të fortë në një NATO më të fortë", duke theksuar se aleanca transatlantike mbetet e ankoruar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara, ndërsa i shtyn aleatët evropianë të marrin përgjegjësi më të mëdha për mbrojtjen e tyre konvencionale.
Duke folur pas një takimi të Nëntëshes së Bukureshtit (B9), Rutte tha se Rusia mbetet "kërcënimi më i rëndësishëm dhe i drejtpërdrejtë" për aleancën për shkak të luftës së saj të vazhdueshme në Ukrainë.
"Nuk mund ta ulim vigjilencën. Ne gjithmonë do të bëjmë atë që është e nevojshme për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të NATO-s", tha ai, duke theksuar masat e përforcuara të parandalimit dhe mbrojtjes përgjatë krahut lindor të NATO-s dhe në Veriun e Epërm, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Rutte theksoi se aleanca tani duhet të rrisë më tej aftësitë ushtarake, prodhimin e mbrojtjes dhe shpenzimet përpara samitit të NATO-s të këtij viti në Ankara.
Duke shpjeguar konceptin e "NATO 3.0", Rutte tha se modeli parashikon "një Evropë më të fortë në një NATO më të fortë", me SHBA-në që vazhdon të ofrojë mbështetje bërthamore dhe konvencionale, ndërsa anëtarët evropianë marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen konvencionale.
Rutte vlerësoi edhe një herë Presidentin e SHBA-së Donald Trump për shtytjen e aleatëve për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, duke e quajtur samitin e NATO-s të vitit të kaluar në Hagë "një nga sukseset më të mëdha të politikës së jashtme" të presidentit amerikan.
Ai vuri në dukje se disa anëtarë të NATO-s tani po planifikojnë të tejkalojnë objektivin prej 5% para vitit 2035.
Ndërsa duke iu drejtuar shqetësimeve mbi tensionet midis Uashingtonit dhe disa aleatëve evropianë në lidhje me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, Rutte pranoi "zhgënjimin në Shtetet e Bashkuara" për reagimet e disa aleatëve, por tha se vendet evropiane e kanë "dëgjuar mesazhin".
"Ne po punojmë vërtet së bashku për këtë", ka shtuar ai, duke treguar bashkëpunimin për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, duke përfshirë operacionet e çminimit dhe para-pozicionimin e aseteve ushtarake.
Duke iu referuar luftës Rusi-Ukrainë, ai theksoi nevojën për të vazhduar mbështetjen ushtarake të Ukrainës, ndërsa presim negociata kuptimplote për paqe.
"Duhet të them se topi është qartësisht në fushën e (Presidentit rus Vladimir) Putin. Ai duhet të luajë lojën. Ai nuk po e bën këtë ende... Ai duhet të jetë i gatshëm të luajë lojën për t'u angazhuar, vërtet, në negociata për paqe", ka thënë më tej Rutte. /Telegrafi/