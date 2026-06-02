Breshëria e raketave dhe dronëve rusë tronditi pjesë të Ukrainës gjatë natës, duke vrarë 11 persona dhe duke plagosur dhjetëra, njoftuan autoritetet ukrainase herët të martën, ndërsa shërbimet e emergjencës filluan të vlerësojnë dëmet nga sulmet ruse në të gjithë vendin.

Më parë, kryetari i bashkisë së qytetit, Vitali Klitschko, paralajmëroi: "Shpërthime në qytet. Forcat e mbrojtjes ajrore po punojnë! Qëndroni në strehimore! Energjia elektrike u ndërpre në disa lagje të kryeqytetit ukrainas", tha Klitschko.



Pikërisht ndërsa po ndodhnin sulmet në Kiev, një sulm rus në qytetin e Dniprosë la katër persona të vdekur, transmeton Telegrafi.

"Ky sulm armik ka marrë jetën e 4 personave", përfshirë një grua 73-vjeçare, tha guvernatori lokal Oleksandr Ganzha.



"Numri i të plagosurve në sulmin rus gjatë natës në Dnipro është rritur në 16", tha Ganzha në Telegram.

Në qytetin e Kharkivit, tetë persona u plagosën në distriktin Slobidsky, sipas guvernatorit rajonal Oleg Synegubov.



Sulmet e fundit vijnë disa ditë pasi Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi se Rusia po përgatiste një "sulm të ri masiv" ndaj vendit.

"Kemi informacione inteligjence rreth Rusisë që po përgatit një sulm të ri masiv", tha Zelensky të premten, duke u bërë thirrje njerëzve të "mbrojnë jetën e tyre".



"Ju lutemi kushtojini vëmendje alarmeve ajrore dhe mbroni jetën tuaj. Shërbimet tona po punojnë në mënyrë efikase dhe janë të përgatitura; Forcat Ajrore dhe mbrojtësit e tjerë të qiellit tonë do të jenë në detyrë 24/7, si gjithmonë", shtoi ai.

Zelensky ka përsëritur thirrjen e tij ndaj aleatëve për të lejuar dhe financuar furnizimin me raketa Patriot, të cilat mund të kapin raketat balistike ruse.



Javën e kaluar, ai i shkroi presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe Kongresit të SHBA-së, duke kërkuar që sistemet Patriot t'i përgjigjen sulmeve ajrore ruse në intensifikim, edhe pse përpjekjet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja për të negociuar një fund të konfliktit kanë ngecur që nga shpërthimi i luftës në Lindjen e Mesme, ku vëmendja dhe burimet e Uashingtonit janë përqendruar aktualisht.

Ndërkohë, në hakmarrje për bombardimet e përditshme ruse, Ukraina ka shtuar gjithashtu sulmet e saj në territoret e pushtuara dhe në Rusi.

Një sulm me dron ukrainas vrau një person në Kursk të Rusisë, pranë kufirit me Ukrainën, tha guvernatori rajonal Alexander Khinshtein. /Telegrafi/

