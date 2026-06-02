Raketa masive ruse gjatë natës tronditën Ukrainën, duke vrarë të paktën 11 persona - thonë autoritetet
Breshëria e raketave dhe dronëve rusë tronditi pjesë të Ukrainës gjatë natës, duke vrarë 11 persona dhe duke plagosur dhjetëra, njoftuan autoritetet ukrainase herët të martën, ndërsa shërbimet e emergjencës filluan të vlerësojnë dëmet nga sulmet ruse në të gjithë vendin.
Më parë, kryetari i bashkisë së qytetit, Vitali Klitschko, paralajmëroi: "Shpërthime në qytet. Forcat e mbrojtjes ajrore po punojnë! Qëndroni në strehimore! Energjia elektrike u ndërpre në disa lagje të kryeqytetit ukrainas", tha Klitschko.
A Chinese-owned Zeekr electric car dealership burns in the Ukrainian capital of Kyiv, after being targeted and destroyed during last night’s cruise and ballistic missile attack by Russia. pic.twitter.com/a65ixCDxko
Pikërisht ndërsa po ndodhnin sulmet në Kiev, një sulm rus në qytetin e Dniprosë la katër persona të vdekur, transmeton Telegrafi.
"Ky sulm armik ka marrë jetën e 4 personave", përfshirë një grua 73-vjeçare, tha guvernatori lokal Oleksandr Ganzha.
Air defense systems almost dif nothing in kiev pic.twitter.com/o34qRy1ECV
"Numri i të plagosurve në sulmin rus gjatë natës në Dnipro është rritur në 16", tha Ganzha në Telegram.
Në qytetin e Kharkivit, tetë persona u plagosën në distriktin Slobidsky, sipas guvernatorit rajonal Oleg Synegubov.
Successful interception of a Russian short-range ballistic missile - possibly carrying a cluster munition warhead - minutes ago over the Ukrainian capital of Kyiv by a MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile Battery, amidst a large-scale drone and missile attack by Russia. pic.twitter.com/1zdKVl3V4X
Sulmet e fundit vijnë disa ditë pasi Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi se Rusia po përgatiste një "sulm të ri masiv" ndaj vendit.
"Kemi informacione inteligjence rreth Rusisë që po përgatit një sulm të ri masiv", tha Zelensky të premten, duke u bërë thirrje njerëzve të "mbrojnë jetën e tyre".
Russian air-launched cruise missiles, likely Kh-101s, hammer the Ukrainian capital of Kyiv during tonight’s large-scale drone and missile attack - one of the most significant since the start of the war - by Russia against Ukraine. pic.twitter.com/BIow542azf
"Ju lutemi kushtojini vëmendje alarmeve ajrore dhe mbroni jetën tuaj. Shërbimet tona po punojnë në mënyrë efikase dhe janë të përgatitura; Forcat Ajrore dhe mbrojtësit e tjerë të qiellit tonë do të jenë në detyrë 24/7, si gjithmonë", shtoi ai.
Zelensky ka përsëritur thirrjen e tij ndaj aleatëve për të lejuar dhe financuar furnizimin me raketa Patriot, të cilat mund të kapin raketat balistike ruse.
Київщина: рятувальники ліквідовують наслідки ударів ракет і БпЛА
Внаслідок падіння уламків та влучань виникли пожежі у житловому секторі та на об’єктах цивільної інфраструктури, травмовано людину.
Найбільше постраждали: Бучанський, Фастівський та Вишгородський райони. pic.twitter.com/SLdZOeZRxo
Javën e kaluar, ai i shkroi presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe Kongresit të SHBA-së, duke kërkuar që sistemet Patriot t'i përgjigjen sulmeve ajrore ruse në intensifikim, edhe pse përpjekjet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja për të negociuar një fund të konfliktit kanë ngecur që nga shpërthimi i luftës në Lindjen e Mesme, ku vëmendja dhe burimet e Uashingtonit janë përqendruar aktualisht.
Ndërkohë, në hakmarrje për bombardimet e përditshme ruse, Ukraina ka shtuar gjithashtu sulmet e saj në territoret e pushtuara dhe në Rusi.
Një sulm me dron ukrainas vrau një person në Kursk të Rusisë, pranë kufirit me Ukrainën, tha guvernatori rajonal Alexander Khinshtein. /Telegrafi/