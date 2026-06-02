Pas viteve të konflikteve gjyqësore, Jolie dhe Pitt pranë mbylljes së procesit të divorcit
Pas gati një dekade mosmarrëveshjesh ligjore, divorci mes Angelina Jolie dhe Brad Pitt po i afrohet fundit.
Më 12 korrik, binjakët e tyre, Vivienne Jolie-Pitt dhe Knox Jolie-Pitt, mbushin 18 vjeç, duke i dhënë fund edhe pjesës së mbetur të marrëveshjes për kujdestarinë e fëmijëve.
Jolie kërkoi divorcin në vitin 2016, duke pretenduar se gjatë një fluturimi privat nga Franca në ShBA kishte pasur sjellje abuzive nga Pitt.
Ajo më vonë deklaroi në dokumente gjyqësore se ai kishte sulmuar fizikisht dhe verbalisht atë dhe fëmijët.
Pitt i ka mohuar vazhdimisht këto akuza.
Autoritetet për mbrojtjen e fëmijëve nuk e shpallën përgjegjës dhe prokuroria amerikane nuk ngriti akuza për mungesë provash.
Sipas burimeve pranë familjes, Pitt ka marrëdhënie shumë të kufizuara me fëmijët e tij.
Disa prej tyre kanë hequr ose po kërkojnë të heqin mbiemrin “Pitt” nga emri i tyre.
Ish-çifti vazhdon të përballet edhe me një mosmarrëveshje ligjore lidhur me vreshtarinë franceze Chateau Miraval.
Kohët e fundit, Pitt ka shënuar një fitore procedurale në këtë rast, ndërsa gjykata refuzoi një kërkesë që Jolie të dorëzonte disa komunikime private lidhur me shitjen e pjesës së saj në pronë. /Telegrafi/