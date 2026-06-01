Komediania e famshme për ndërhyrjen në fytyrë: Më vjen turp, kushtoi më shumë sesa kam paguar ndonjëherë për një makinë
Komediania dhe aktorja amerikane, Rosie O'Donnell, ka folur hapur për kirurgjinë kozmetike që e refuzoi për vite me radhë, duke pranuar se vendimi për t'iu nënshtruar procedurës e çoi në një konflikt të brendshëm dhe një ndjenjë turpi për shkak të çmimit të lartë.
O'Donnell zbuloi se i është bërë një ndërhyrje kirurgjikale në fytyrë në fillim të këtij viti, një procedurë që më parë e kishte kundërshtuar fuqimisht.
Siç deklaroi ajo, operacioni i kushtoi më shumë se sa kishte paguar ndonjëherë për një makinë.
Rosie O'Donnell
"Kushtoi më shumë para sesa kam paguar ndonjëherë për një makinë, dhe kjo më duket pothuajse e sikletshme", shkroi komediania.
Për vite me radhë, ajo e konsideronte kirurgjinë kozmetike si në kundërshtim me pikëpamjet e saj mbi plakjen natyrale dhe feminizmin.
Siç e pranoi vetë, më parë e perceptonte 'lifting'-un e fytyrës si një lloj tradhtie të vlerave që përfaqësonte.
Megjithatë, pasi humbi më shumë se 20 kilogramë, ajo filloi ta shihte pamjen e saj ndryshe.
Ndryshimet në fytyrën e saj pas humbjes së peshës ishin një nga arsyet pse vendosi të rishqyrtonte pikëpamjet e saj të mëparshme.
Ajo e përshkroi rezultatin si shumë delikat, duke deklaruar se duket më natyral dhe i pushuar, jo shumë ndryshe. /Telegrafi/