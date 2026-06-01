Tre vaksina kundër Ebolës në zhvillim mes frikës në rritje të shpërthimit
Tre vaksina të reja po zhvillohen për të luftuar specien e rrallë të Ebolës që ka mbytur tashmë gati 250 njerëz.
Iniciativa Ndërkombëtare e Vaksinimit kundër AIDS-it (IAVI), e cila po punon për një vaksinë, tha se shpërthimi po kërcënonte të ishte më i keqi ndonjëherë, transmeton Telegrafi.
Universiteti i Oksfordit dhe kompania farmaceutike Moderna po bëjnë gjithashtu kërkime mbi vaksinat kundër specieve Bundibugyo.
Koalicioni për Inovacione të Përgatitjes Epidemike, i cili po siguron fonde për secilin grup, tha se "çdo ditë ka rëndësi".
Tani ka më shumë se 1,000 raste të dyshuara në Republikën Demokratike të Kongos me nëntë raste të konfirmuara në Ugandën fqinje.
Ekziston shqetësim në rritje se ky shpërthim - i cili u zbulua vetëm pasi ishte përhapur në një zonë konflikti me burime të kufizuara të kujdesit shëndetësor - mund të arrijë madhësinë e shpërthimit më të madh të Ebolës ndonjëherë në Afrikën Perëndimore në vitet 2014-16. Atëherë, gati 29,000 njerëz u infektuan dhe më shumë se 11,000 vdiqën.
Dr. Mark Feinberg, kreu i IAVI, tha: "Mendoj se kjo po kërcënon qartë të jetë një shpërthim po aq i rëndë sa ai, nëse jo edhe më keq, dhe zhvillimi i një vaksine, dhe kundërmasave të tjera, është qartë një përparësi."
Kjo pasqyron shqetësimet e organizatës bamirëse mjekësore Médecins Sans Frontières (MSF), e cila tha se situata ishte "thellësisht alarmante" dhe kurrë më parë nuk ishin regjistruar "kaq shumë raste" kaq shpejt.
Vaksinat duhet të zhvillohen për secilën specie individuale të Ebolës - janë gjashtë, por vetëm tre dihet se shkaktojnë shpërthime.
Ekziston një vaksinë për speciet më të zakonshme të Zaire, por ky shpërthim po shkaktohet nga një specie tjetër, e quajtur Bundibugyo. Është parë vetëm dy herë më parë dhe nuk ka vaksinë të miratuar.
IAVI po punon për një version të modifikuar të vaksinës së Zaire Ebola për të luftuar Bundibugyo. Injeksioni eksperimental është testuar te majmunët ku stërviti shpejt sistemin imunitar dhe dha gati 100% mbrojtje.
Feinberg tha se provat e tyre deri më tani nënkuptonin se ai ishte "optimist për potencialin", por aktualisht do të duheshin shtatë deri në nëntë muaj që vaksina të ishte gati për provat klinike - megjithëse ata po përpiqen të "përshpejtojnë këto afate kohore".
Ndërkohë, kompania farmaceutike Moderna ka njoftuar se po përdor teknologjinë e saj të ARNm-së - e cila u vendos për të zhvilluar me shpejtësi vaksina në pandeminë Covid - për të punuar në Bundibugyo.
"Ne do të veprojmë me urgjencë dhe rigorozitet shkencor për të mbështetur përgjigjen dhe për të ndihmuar në afrimin e një vaksine të mundshme me komunitetet që kanë më shumë nevojë për të", tha Stéphane Bancel, drejtor ekzekutiv i Moderna.
Dhe Universiteti i Oksfordit tashmë ka thënë se po punon në teknologjinë e vet të vaksinës, e cila gjithashtu shpëtoi jetë në Covid, për të zhvilluar një vaksinë të re kundër Ebolës.
Kjo duhet të jetë gati për prova klinike brenda dy deri në tre muajsh.
Çdo vaksinë synon të stërvitë trupin për të dalluar të njëjtën strukturë në sipërfaqen e virusit - e njohur si glikoproteina Bundibugyo. Megjithatë, secila përdor një teknologji të ndryshme për të arritur atje.
IAVI përdor një virus të gjallë, por të padëmshëm, i cili është projektuar në mënyrë që të ketë edhe glikoproteinën Ebola. Sistemi imunitar lufton virusin e padëmshëm dhe mëson të luftojë Ebolën gjatë këtij procesi.
Vaksina mRNA dhe vaksina e Oksfordit të dyja sjellin një fragment të kodit gjenetik në trup. Pasi të hyjë brenda, ajo urdhëron ndërtimin e glikoproteinës Bundibugyo, të cilën trupi e njeh si të huaj dhe fillon ta sulmojë.
E gjithë kjo do të thoshte se sistemi imunitar ka një avantazh kur bëhet fjalë për luftimin e një infeksioni të vërtetë Ebola.
Megjithatë, ndryshimet në teknologji dhe mënyra se si ato e stërvisin sistemin imunitar mund të ndikojnë në nivelet e mbrojtjes ose numrin e dozave të nevojshme. E gjithë kjo duhet të testohet në prova klinike.
Koalicioni për Inovacione të Përgatitjes Epidemike (Cepi) po financon fazat e hershme të kërkimit.
"Me virusin Bundibugyo që përhapet me shpejtësi dhe pa vaksina të licencuara, çdo ditë ka rëndësi në garën kundër kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse", tha Dr. Richard Hatchett, drejtor ekzekutiv i CEPI.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha: "Një vaksinë Bundibugyo mund të ndihmojë në kontrollin e kësaj epidemie dhe në forcimin e gatishmërisë për shpërthime të ardhshme". /Telegrafi/