Netanyahu thotë se Izraeli do të vazhdojë të sulmojë Libanin jugor "siç është planifikuar"
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se ushtria izraelite do të vazhdojë të sulmojë Libanin jugor "siç është planifikuar", disa orë pasi presidenti Donald Trump deklaroi se forcat izraelite nuk do të lëviznin drejt Bejrutit.
Në një deklaratë të shkurtër, Netanyahu tha: "Forcat Mbrojtëse të Izraelit do të vazhdojnë të veprojnë në Libanin jugor siç është planifikuar".
Netanyahu shtoi se nëse Hezbollahu vazhdon të sulmojë qytetet dhe civilët izraelitë, atëherë Izraeli do të sulmojë Bejrutin, transmeton Telegrafi.
Ndërkohë, Ministri i Mbrojtjes Israel Katz tha të hënën në mbrëmje: "Nuk ka armëpushim në Liban".
Të hënën në mëngjes, Katz dhe Kryeministri Benjamin Netanyahu thanë në një deklaratë të përbashkët se kishin udhëzuar ushtrinë izraelite të fillonte të sulmonte Bejrutin.
Por në deklaratat e tyre të mbrëmjes, të dy pranuan në heshtje armëpushimin e Trump dhe thanë se Izraeli nuk do të sulmonte menjëherë Bejrutin.
Duke folur në lajmet e krahut të djathtë të Izraelit, Kanali 14, Katz tha se Izraeli do të vazhdojë të sulmojë në Libanin jugor, duke i bërë jehonë Netanyahut.
"Ne po vazhdojmë operacionet tona - për të penguar aftësitë e Hezbollahut dhe për të larguar të gjithë operativët e Hezbollahut nga Libani jugor", tha Katz.
"Ne do të vazhdojmë të veprojmë kundër çdo kërcënimi që krijon Hezbollahu", shtoi ai. /Telegrafi/