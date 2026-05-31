Ky është teksti që familja e Vuçiqit donte ta hiqte me çdo kusht nga interneti - Nuk ia doli dot
Gjykata Themelore e Podgoricës ka rrëzuar padinë e Andrej Vuçiqit kundër gazetës së përditshme malazeze “Vijesti”, kryeredaktorit të saj dhe një redaktori të kronikës së zezë si dhe një gazetareje, duke vlerësuar se publikimi i përgjimeve të aplikacionit “Sky”, në të cilat përmendet vëllai i presidentit të Serbisë, ishte në interesin publik. Kështu njofton gazeta kroate “Jutarnji list”.
Gjykata arriti në përfundimin se Vuçiqi është një figurë publike dhe pjesëmarrës aktiv në jetën politike të Serbisë, dhe për këtë arsye duhet të tolerojë një shkallë më të lartë të kritikës dhe interesit publik sesa personat privatë.
Përmes padisë, Vuçiqi kërkonte 5000 euro dëmshpërblim për shkak të cenimit të nderit, reputacionit dhe dinjitetit, si dhe fshirjen e tekstit me titull “Zvonko dhe Andrej festuan miliardën…”, të publikuar më 23 janar 2024, si dhe publikimin e vendimit të gjykatës në portal me shpenzimet e kryeredaktorit. Gjykata i rrëzoi të gjitha kërkesat e tij dhe e detyroi atë t’u paguajë të paditurve pak më shumë se 3400 euro për shpenzimet e procedurës gjyqësore. Në tekstin që ishte objekt i kontestit, “Vijesti” kishte cituar pjesë nga komunikimet “sekrete” në “Sky” mes policit të arratisur Lubo Milloviq dhe Millosh Bozhoviq nga Nikshiqi, ku përmenden shërbimet e sigurisë së Malit të Zi dhe Serbisë, klanet kriminale, presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq, vëllai i tij Andrej, si dhe biznesmeni ser nga Kosova Zvonko Veselinoviq.
Sipas gjykatës, heqja e tekstit mund të prodhonte një “chilling effect” serioz - efekt frikësimi dhe parandalimi - dhe do të çonte në situatën ku gazetarët dhe redaktorët në të ardhmen do të shmangnin raportimin për tema të ndjeshme nga frika e pasojave të ngjashme. U vlerësua se një praktikë e tillë do të ishte “problem serioz për demokracinë dhe lirinë e shprehjes” dhe do të dekurajonte mediat dhe aktorët e tjerë që të flisnin për çështje të interesit publik.
Përgjimet në “Sky” midis ish-policit malazez Milloviq dhe Millosh Bozhoviqit sugjerojnë se në qarqet kriminale, Andrej Vuçiqi dhe Zvonko Veselinoviqi perceptoheshin si figura kyçe të fuqisë politiko-kriminale në Serbi.
Në mesazhe përmenden lidhjet e supozuara me grupet e tifozëve, shërbimet e sigurisë, ekipin e kriminelit të njohur serb Velko Belivuk dhe bizneset në veri të Kosovës, duke përfshirë edhe pretendimin se ata “festuan miliardën e parë të eurove”.