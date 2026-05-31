Voziti 180 km/h në zonë 50 në Prishtinë, kapet nga policia
Një shofer është kapur duke vozitur me shpejtësi prej 180 kilometra në orë në një zonë urbane ku kufizimi i lejuar është 50 kilometra në orë në Prishtinë.
Sipas njoftimit, kundërvajtja është evidentuar nga njësitet e Trafikut të Kryeqytetit gjatë kontrolleve të rregullta në komunikacion.
Policia bëri të ditur se ndaj shoferit është shqiptuar gjoba sipas legjislacionit në fuqi, ndërsa rasti do të procedohet edhe në gjykatë për trajtim të mëtejmë.
Autoritetet kanë theksuar se tejkalimi i tillë i shpejtësisë përbën rrezik serioz për sigurinë rrugore dhe për jetën e pjesëmarrësve në trafik.
Me këtë rast, Policia e Kosovës u ka bërë thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve që të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe kufizimet e shpejtësisë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe rritjes së sigurisë në rrugë.
“Respektimi i kufizimeve të shpejtësisë është një nga faktorët kryesorë për parandalimin e aksidenteve dhe ruajtjen e jetës së pjesëmarrësve në trafik”, thuhet në njoftimin e policisë./Telegrafi.