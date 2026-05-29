Mourinho e bindë objektivin kryesor të Barcelonës që t’i bashkohet Real Madridit
Jose Mourinho raportohet se ka bindur një nga objektivat kryesorë të transferimeve të Barcelonës që të bashkohet me Real Madridin, në vend të kësaj, përpara emërimit të tij të pritshëm si trajner.
Është pretenduar se tekniku portugez ka nënshkruar tashmë një kontratë dyvjeçare për t’u bërë trajner i Realit dhe për t’u rikthyer te klubi që e drejtoi më parë mes viteve 2010 dhe 2013.
Megjithatë, zgjedhjet presidenciale te Reali do të mbahen më 7 qershor, me biznesmenin Enrique Riquelme që sfidon presidentin aktual Florentino Perez.
Sipas medias spanjolle El Debate, një nga prioritetet kryesore të Mourinhos është afrimi i një mbrojtësi të ri qendror, pasi David Alaba pritet të largohet si lojtar i lirë këtë verë.
Reali ka Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Raul Asencio dhe Eder Militao si opsionet kryesore në qendër të mbrojtjes, por Militao ka pasur disa probleme me lëndimet, ndërsa paraqitjet e Asencios sezonin e kaluar nuk u konsideruan veçanërisht të qëndrueshme.
Thuhet se Mourinho ka “kërkuar dy mbrojtës qendrorë” dhe po punon me super-agjentin Jorge Mendes për të identifikuar objektivat kyç.
Pretendohet se ai ka “bindur personalisht” yllin e Interit, Alessandro Bastoni, që të jetë përforcimi i tij i parë, pavarësisht interesimit nga Barcelona.
Bastoni raportohet se është “i zemëruar” me Barcelonën, pasi klubi “tha se do të përpiqej ta transferonte dhe më pas e braktisi” si ide.
Mourinho e dëshiron vërtet 27-vjeçarin, i cili është i disponueshëm për rreth 75 milionë euro.
Pozita negociuese e Interit forcohet edhe nga fakti se ata fituan Serie A nën drejtimin e trajnerit të ri Cristian Chivu dhe, për rrjedhojë, do të luajnë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.