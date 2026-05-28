Modric pritet të rikthehet te Real Madridi pas Botërorit
Sipas Diario AS, presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, i ka premtuar Luka Modricit se dyert e klubit do të mbeten plotësisht të hapura për një rikthim.
Mesfushori legjendar pritet gjerësisht që të tërhiqet zyrtarisht nga futbolli profesionist menjëherë pas përfundimit të Kupës së Botës që po vjen.
Në moshë pothuajse 41-vjeçare, “gjeniu” kroat e kaloi sezonin e fundit te Milan, përpara se të pësonte një dëmtim të rëndë, frakturë të rëndë në mollëz.
Perez po i shfrytëzon rikthimet e mundshme si të Modricit ashtu edhe të Toni Kroosit si “leva” kyçe për të fituar zgjedhjet e ardhshme presidenciale.
Modric ka qenë gjithmonë i prirur drejt administrimit të futbollit, çka e bën një rol të ardhshëm teknik brenda strukturës sportive të Real Madridit një përshtatje të natyrshme.
Statusi i tij i jashtëzakonshëm, i ndërtuar gjatë 13 viteve të shërbimit të jashtëzakonshëm, e bën atë një nga figurat më të respektuara në historinë e afërt./Telegrafi/