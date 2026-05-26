Provoni metodën ushtarake për të fjetur, një teknikë që ju ndihmon të flini brenda pak minutash
Në një kohë kur shumë njerëz kanë vështirësi të bien në gjumë për shkak të stresit, telefonave dhe një stili jetese me ritëm të shpejtë, e ashtuquajtura "metodë ushtarake" për t'i vënë ata në gjumë ka tërhequr vëmendje të veçantë.
Kjo teknikë është bërë popullore sepse supozohet se i ndihmon njerëzit të bien në gjumë shumë shpejt, madje edhe në kushte të vështira.
Metoda bazohet në relaksimin e plotë të trupit dhe qetësimin e mendjes. Qëllimi është që organizmi të kalojë gradualisht nga një gjendje tensioni në një gjendje pushimi.
Hapi i parë është të relaksoni fytyrën. Duhet të relaksoni ballin, sytë, nofullën dhe gjuhën, pasi shumë njerëz në mënyrë të pavetëdijshme mbajnë tension në këto pjesë të trupit. Pastaj, ulni supet dhe relaksoni krahët deri te duart.
Pastaj vjen frymëmarrja qetësuese. Rekomandohet frymëmarrje e ngadaltë dhe e thellë, ndërkohë që relaksohen gjoksi, stomaku dhe këmbët. Ideja është që i gjithë trupi të qetësohet dhe të rëndohet.
Pjesa më e rëndësishme e metodës ka të bëjë me qetësimin e mendjes. Personi përpiqet të imagjinojë një skenë paqësore, si p.sh. shtrirë në një varkë në një liqen të qetë ose të pushojë në një dhomë plotësisht të errët dhe të qetë. Nëse shfaqen mendime stresuese, është e nevojshme t'i injoroni ato dhe të riktheni fokusin te relaksimi.
Edhe pse metoda nuk funksionon njësoj për të gjithë, shumë njerëz pohojnë se përdorimi i rregullt i ndihmon të bien në gjumë shumë më shpejt se më parë. Ekspertët thonë se funksionon më mirë me një orar të rregullt gjumi, më pak përdorim të telefonit para gjumit dhe shmangien e kafeinës në mbrëmje.
Metoda ushtarake është sot një nga teknikat më të njohura për të rënë në gjumë shpejt, sepse nuk kërkon asnjë ilaç apo pajisje të posaçme, por vetëm disa minuta qetësi dhe relaksim të duhur.