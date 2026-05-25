Autoritetet amerikane kapin tre shqiptarë - tentuan të ‘blinin’ trupën gjykuese për të shpëtuar ish-boksierin malazez
Tre anëtarë të mafias shqiptare, njëri prej të cilëve i lidhur me familjen Gambino, pranuan se u përpoqën të korruptonin një juri në gjyqin kundër Goran Gogic, avokati i të cilit është nipi i njërit prej bosëve të të njëjtit klan me origjinë italiane.
Dy javë më parë, i fundit nga tre individët e akuzuar në një skemë për të korruptuar një juri në çështjen që kishte të bënte me sekuestrimin më të madh të kokainës të kapur në SHBA e dërguar nga Kili, përfundoi duke pranuar fajësinë dhe duke kërkuar një ulje të dënimit të mundshëm që do të marrë, duke zbuluar kështu përfshirjen e mafias italo-amerikane në këtë çështje, në të cilën individët kryesorë të përfshirë i përkasin mafias shqiptare.
Siç raporton El Mostrador, në vitin 2019 DEA sekuestroi 18 ton kokainë hidroklorur që ndodheshin në hambaret e anijes MSC Gayane, e cila kishte lundruar nga Coronel, në Kili.
Ish-boksieri malazez Goran Gogic identifikohet si kreu i grupit të trafikimit të drogës dhe përveç ngarkesës Gayane, ai akuzohet se është truri i një dërgese të mëparshme prej gati 1.5 ton kokainë në bordin e MSC Carlota, e cila kishte lundruar nga San Antonio dhe u bastis në portin e Nju Jorkut, dhe të një gjysmë toni tjetër të gjetur në MSC Desiré, gjithashtu të sekuestruar në Filadelfia, megjithëse kjo ishte nisur nga Barranquilla e Kolumbisë.
Gogic, i lidhur me mafian shqiptare, u arrestua më 30 tetor 2022, në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit nga agjentët e Sigurisë Kombëtare dhe Doganave, të cilët konfirmuan se malazezi jo vetëm flet anglisht, por edhe spanjisht rrjedhshëm. Pasi u informua për akuzat, ajo që tha ishte:
“Nuk jam ndonjë njeri i madh”, duke nënkuptuar se kishte njerëz më të rëndësishëm se ai dhe duke shtuar se ishte i gatshëm të bashkëpunonte nëse e linin të kthehej në Gjermani, ku kishte jetuar për disa vite dhe ku kaloi gjithashtu pjesën më të madhe të karrierës së tij në boks.
Natyrisht, kjo nuk u pranua dhe si i ndaluari ashtu edhe iPhone i tij, i cili u sekuestrua në vend, u dërguan në Nju Jork. Telefoni ishte pikërisht një nga arsyet e vonesës së çështjes, pasi DEA gjeti dy llogari Sky ECC në të. Megjithatë, për shkak se një pjesë e konsiderueshme e provave të përdorura për të përcaktuar identitetin e Gogicit vinin nga një hetim i vitit 2021 në Francë dhe Belgjikë, duke synuar konkretisht rrjetet Sky ECC, avokati i ish-atletit filloi të argumentonte se provat e marra në Evropë ishin të papranueshme, si dhe përmbajtja e telefonit.
Avokati në fjalë është Joseph Corozzo Jr., nipi i njërit prej udhëheqësve më të shquar historikë të familjes Gambino, një nga pesë familjet mafioze me origjinë italiane në Nju Jork. Duhet theksuar se mafia italiane dhe ajo shqiptare janë aktualisht kontrolluesit kryesorë të trafikut të kokainës në të gjithë botën.
Meqenëse strategjia ligjore nuk funksionoi, mafia italo-amerikane u përpoq të përdorte metodat e saj më tradicionale për të shpëtuar Gogicin. Pra, në nëntor të vitit të kaluar, pasi u zgjodh juria për gjyqin me të cilin ai do të përballej në fund të atij viti, tre burra iu afruan “anëtarit të jurisë 1”, siç identifikohet viktima në dokumentet e gjykatës, e kapën atë në Staten Island, New York, dhe i ofruan 100,000 dollarë cash për të votuar në favor të pafajësisë së Gogiç pasi të mbaronte gjyqi.
Burrat e arrestuar janë Afrim Kupa, një 53-vjeçar banor shqiptar i Staten Island; Valmir Krasniqi, një 35-vjeçar kosovar; dhe Mustafa Fteja, një 54-vjeçar shqiptar. Dy të parët janë anëtarë aktivë të mafias shqiptare, dhe Kupa është i lidhur me familjen kriminale Gambino, sipas NBC, duke i furnizuar ata me drogë. Ai ka vuajtur disa dënime për trafik droge dhe grabitje bankash.
Pas arrestimit të tyre, u zbulua se ata zotëronin të gjitha informacionet në lidhje me identitetin dhe adresën e jurisë, si dhe një fotografi të viktimës.
Duke u përballur me deri në 20 vjet burg për pengim të drejtësisë, Fteja dhe Krasniqi pranuan përgjegjësinë dhe kërkuan butësi shkurtin dhe marsin e kaluar. Tani, në maj, Kupa ka bërë të njëjtën gjë. Në përgjigje, Prokurori i SHBA-së për Distriktin Lindor të Nju Jorkut, Joseph Nocella, tha: “Këta të pandehur pranuan se kanë penguar drejtësinë në Brooklyn duke u përpjekur të korruptojnë një juri, gjë që është një goditje në zemër të sistemit ligjor.”
Ndërkohë, gjyqi kundër Gogic mbetet i pezulluar, në pritje të zbatimit të masave më të rrepta për të ruajtur anonimatin dhe sigurinë e anëtarëve të jurisë.
Duhet të theksohet se sipas hetimit të kryer kundër Gogic dhe bazuar në dëshmitë e dhëna nga ekuipazhi i Gayane, anija ishte e ngarkuar me kokainë pasi u nis, me anë të motoskafeve që iu afruan asaj dhe dorëzuan kokainën.
Përveç kësaj, ka hetime për dërgesat e drogës të organizuara nga Gogic që u sekuestruan në Peru, Panama dhe Holandë.
Kujtojmë se në një intervistë, Prokurori Rajonal i Antofagastës, Juan Castro Bekios, shpjegoi se vetëm në vitin 2024, 4.5 ton kokainë të dërguar nga portet në atë rajon u sekuestruan në porte të ndryshme evropiane, gjë që tregon se pavarësisht asaj që ndodhi në vitin 2019 me anijen Gayane, Kili vazhdon të përdoret si pikë transporti për drogë me pastërti të lartë në tregje të tjera.
Familja Gambino u bë organizata më e madhe dhe më e fuqishme kriminale në Shtetet e Bashkuara gjatë viteve 1970 dhe 1980, por ndikimi i saj u zbeh pas burgosjes së udhëheqësit të saj, John Gotti, në vitin 1990. Pas tre gjyqeve të mëparshme në të cilat ai u lirua nga akuzat, kryesisht për shkak të frikësimit dhe/ose ryshfetit nga juria, ai u dënua përfundimisht për pesë vrasje dhe një mori krimesh të tjera dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Ai vdiq nga kanceri në vitin 2002.
Aktualisht, familja Gambino mban një profil më të ulët se në kohën e Gottit, i cili fliste dhe madje jepte deklarata për shtypin, ashtu si familjet e tjera: Genovese, Lucchese, Bonanno dhe Colombo, por ata mbeten të përfshirë në trafikun e drogës, prostitucion dhe lojërat e paligjshme të fatit.