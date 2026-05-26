Hormuzi, fundi i iluzionit të “Detit të lirë”
Rafael Floqi
Kriza e fundit në Ngushticën e Hormuzit nuk është vetëm një konflikt rajonal mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Ajo është një paralajmërim dramatik për të gjithë botën: epoka e deteve të sigurta po përfundon. Nëse dikur oqeanet konsideroheshin arterie të garantuara të tregtisë globale, sot ato po shndërrohen në fusha beteje ekonomike, teknologjike dhe ushtarake. Hormuzi është sinjali më i qartë se globalizimi modern ka një thembër Akili: ngushticat ujore. Një grusht korridoresh të ngushta detare mbajnë mbi shpinë ekonominë e planetit. Dhe pikërisht aty po përqendrohet tani rivaliteti i madh i fuqive botërore. Në momentin kur Irani kërcënoi mbylljen e Hormuzit dhe përdori dronë, raketa kundër anijeve dhe mina detare për të frikësuar transportin ndërkombëtar, tregjet globale reaguan menjëherë. Çmimi i naftës u lëkund, siguracionet detare u rritën dhe kompanitë e transportit nisën të kalkulojnë devijime të kushtueshme. Kjo ndodhi edhe pa një bllokadë totale. Vetë frika mjaftoi për të tronditur ekonominë botërore. Ky është ndryshimi më i madh i epokës moderne: nuk është më e nevojshme të pushtosh territore për të shkaktuar krizë globale. Mjafton të kontrollosh një pikë kalimi.
Ngushticat, arteriet e brishta të globalizimit
Bota moderne është ndërtuar mbi lëvizjen e lirë të mallrave, energjisë dhe teknologjisë. Por ky sistem gjigant mbështetet në disa korridore të ngushta detare. Hormuzi, Malaka, Bosfori, Bab el-Mandebi, Kanali i Suezit dhe Ngushtica e Tajvanit janë si valvulat e zemrës së ekonomisë globale. Nëse njëra bllokohet, gjithë sistemi pëson tronditje. Hormuzi është ndër më kritikët. Një pjesë e madhe e naftës botërore kalon aty çdo ditë. Për dekada, ekonomia globale është mbështetur në supozimin se kjo rrugë do të mbetej e hapur. Por kriza aktuale tregoi se ky supozim nuk është më i sigurt. Ajo që e bën situatën edhe më alarmante është fakti se teknologjia moderne i ka dhënë fuqive rajonale aftësi disproporcionale. Dronët, raketat bregdetare, mjetet pa pilot dhe minat detare janë relativisht të lira krahasuar me flotat tradicionale detare. Megjithatë, ato mund të paralizojnë superfuqitë dhe të shkaktojnë panik global. Në thelb, lufta detare është demokratizuar.
Në kohë krizash, ligji shpesh humbet përballë forcës
Pas Luftës së Dytë Botërore, Perëndimi ndërtoi një rend ndërkombëtar të bazuar mbi lirinë e lundrimit. Oqeanet konsideroheshin hapësira të përbashkëta dhe rrugët detare duhej të mbroheshin nga ligji ndërkombëtar. Konventa e OKB-së mbi të Drejtën e Detit u bë themeli juridik i këtij rendi. Por Hormuzi tregoi se në kohë krizash, ligji shpesh humbet përballë forcës. Irani provoi të vendoste kontrolle dhe tarifa tranziti, ndërsa deklaratat amerikane për bllokadë ngritën pyetje serioze juridike mbi kufijtë e përdorimit të forcës në ngushticat ndërkombëtare. Kjo është tepër e rrezikshme sepse krijon precedent. Nëse fuqitë e mëdha fillojnë të justifikojnë kufizime selektive të kalimit detar, atëherë vetë koncepti i “lirisë së deteve” fillon të shembet. Historia tregon se kur rrugët tregtare militarizohen, ekonomia globale hyn në epoka destabiliteti. Luftërat detare të shekujve të kaluar shpesh nisnin pikërisht nga kontrolli i korridoreve ujore. Sot rreziku është edhe më i madh, sepse ekonomia globale është shumë më e ndërvarur.
Nga Hormuzi te Malaka, frika e Kinës
Nëse Hormuzi është gryka energjetike e Lindjes së Mesme, Ngushtica e Malakës është mushkëria ekonomike e Azisë. Kjo rrugë e ngushtë lidh Oqeanin Indian me Paqësorin dhe transporton afro 40 për qind të tregtisë globale dhe shumicën e importeve energjetike të Kinës. Për Pekinin, kjo është një dobësi strategjike ekzistenciale. Ish-presidenti kinez, Hu Jintao, e quajti dikur këtë problem “Dilema e Malakës”. Kina e di se në rast konflikti, një bllokadë ose destabilizim i kësaj ngushtice mund ta gjunjëzojë ekonomikisht. Prandaj Pekini po investon masivisht në rrugë alternative: porte në Oqeanin Indian, korridore tokësore përmes Azisë Qendrore dhe Rusisë, si dhe rrugë arktike. Hormuzi vetëm sa e ka rritur këtë ankth strategjik. Por rreziku nuk prek vetëm Kinën. Një krizë në Malakë do të shkatërronte zinxhirët globalë të furnizimit. Fabrikat në Azi do të mbeteshin pa lëndë të para, tregjet europiane do të përballeshin me mungesa dhe ekonomia amerikane do të goditej rëndë. Në një botë të globalizuar, një ngushticë e bllokuar mund të bëhet një recesion global.
Tajvani, pika më e rrezikshme e planetit
Megjithatë, rreziku më i madh nuk qëndron te Hormuzi apo Malaka.
Ai qëndron tek Ngushtica e Tajvanit. Nëse Hormuzi kontrollon naftën, Tajvani kontrollon teknologjinë. Ishulli prodhon shumicën e gjysmëpërçuesve më të avancuar në botë – mikroçipat pa të cilët nuk funksionojnë telefonat, kompjuterët, makinat moderne, avionët dhe sistemet ushtarake. Një bllokadë e Tajvanit nuk do të ishte thjesht krizë ushtarake. Ajo do të paralizonte ekonominë dixhitale globale. Sipas analizave ekonomike, një konflikt në Tajvan mund të zhdukë triliona dollarë nga ekonomia botërore. Fabrikat do të ndalonin prodhimin, tregjet financiare do të tronditeshin dhe industria teknologjike do të hynte në krizë historike. Për këtë arsye, Hormuzi po shihet nga strategët aziatikë si një provë gjenerale e së ardhmes. Nëse Irani mund të sfidojë rendin detar në Gjirin Persik, atëherë Kina mund të tundohet të përdorë taktika të ngjashme në Tajvan apo në Detin e Kinës Jugore.
Lufta e re, kontrolli i kalimit
Bota po hyn gradualisht në një epokë të re gjeopolitike: luftën për kontrollin e korridoreve. Në shekujt XIX dhe XX fuqitë luftonin për territore dhe koloni. Në shekullin XXI ato po luftojnë për rrugët e kalimit. Kush kontrollon ngushticat kontrollon ekonominë. Kush kontrollon ekonominë, ushtron presion politik global. Në këtë lojë, edhe shtetet më të vogla mund të fitojnë ndikim disproporcional. Irani e tregoi këtë qartë. Edhe pa qenë superfuqi detare, ai arriti të tronditë tregjet botërore. Kjo krijon një precedent të frikshëm. Shtete të tjera mund të tundohen të përdorin taktika të ngjashme: tarifa tranziti, kërcënime bllokade, kontrolle selektive apo militarizim të kalimeve detare. Deti po shndërrohet gradualisht nga hapësirë tregtare në armë gjeopolitike.
Rreziku i “shantazhit detar”
Një nga pasojat më të rrezikshme të krizës së Hormuzit është normalizimi i shantazhit detar. Nëse komuniteti ndërkombëtar toleron përdorimin e ngushticave si instrument presioni, atëherë nesër çdo krizë rajonale mund të kthehet në krizë globale. Një qeveri populiste mund të kërkojë tarifa të reja kalimi. Një konflikt rajonal mund të përdoret për të bllokuar tregtinë. Një fuqi e madhe mund të përdorë “sigurinë kombëtare” si justifikim për kufizime tranziti. Kjo do të thotë fund i globalizimit të lirë që ka dominuar dekadat e fundit. Në një botë ku çdo ngushticë mund të militarizohet, kompanitë do të kërkojnë rrugë alternative më të shtrenjta, shtetet do të magazinojnë rezerva strategjike dhe ekonomia globale do të bëhet më e fragmentuar. Në fund, kostoja do të paguhet nga qytetarët e zakonshëm përmes çmimeve më të larta, inflacionit dhe krizave ekonomike.
Epoka e pasigurisë detare
Hormuzi nuk është vetëm një konflikt i Lindjes së Mesme. Ai është simboli i një bote që po ndryshon me shpejtësi. Epoka kur detet konsideroheshin korridore të sigurta po mbaron. Në vend të saj po lind një epokë ku ngushticat janë pika presioni, ku dronët dhe raketat mund të tronditin ekonominë globale dhe ku ligji ndërkombëtar sfidohet nga logjika brutale e forcës. Paralajmërimi është i qartë: nëse bota nuk arrin të mbrojë lirinë e lundrimit si parim universal, atëherë krizat e ardhshme nuk do të kufizohen vetëm në Hormuz. Ato mund të shpërthejnë në Malakë, në Tajvan, në Detin e Kinës Jugore, në Bosfor apo në Arktik. Dhe atëherë nuk do të flasim më për konflikte rajonale, por për një krizë globale të rendit botëror. /Gazeta “Panorama”/