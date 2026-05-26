Luce, vetura e parë elektrike e Ferrarit
Pritja më në fund mbaroi. Ferrari Luce - ndoshta makina më e përfolur, më e klikuar dhe më kontroverse e viteve të fundit - më në fund është zbuluar.
Nuk ka rrugë të mesme këtu: ose do ta duash ose do ta urresh. Por e vërteta është se Luce është aq ambicioze dhe jokonvencionale saqë pothuajse ndihet e padrejtë ta gjykosh para se të kuptosh vërtet se çfarë po përpiqej të bënte Ferrari. Duhet ta shikosh ndryshe, transmeton Telegrafi.
Luce mbështetet në një platformë krejtësisht të re, me katër motorë elektrikë dhe deri në 1,050 kuaj fuqi. Dinamika e saj e drejtimit, thotë Ferrari, është ndryshe nga çdo gjë tjetër atje.
Stili është gjithashtu krejtësisht i ri, i krijuar me ndihmën e një kolektivi dizajni industrial, dhe kabina është përfunduar në një nivel që mund të jetë vërtet i pakrahasueshëm në botën e automobilave.
Dhe ndoshta e rëndësishme, ky nuk është ndonjë projekt halo me prodhim të kufizuar. Luce është një Ferrari prodhimi i rregullt, që qëndron përkrah pjesës tjetër të linjës, me porosi që hapen menjëherë dhe çmimet fillojnë nga 550,000 euro - ose rreth 640,000 dollarë me normat aktuale të konvertimit.
Luce u projektua së bashku nga Centro Stile e Ferrarit në Maranello dhe LoveFrom, firma e dizajnit e themeluar nga Jony Ive - njeriu pas pamjes ikonike të iPhone origjinal.
Por Ferrari thotë se ky nuk ishte vetëm një ushtrim stilimi. Inxhinierët formësuan sipërfaqet rreth nevojave aerodinamike dhe funksionale së pari, dhe LoveFrom në thelb hyri më pas për të "veshur" makinën.
Rezultati përfundimtar është një makinë që është 197.6 inç e gjatë - ose afërsisht aq e gjatë sa një Tesla Model S. Është gjithashtu 78.7 inç e gjerë dhe rreth 2.0 inç më e ulët se Purosangue.
Dhe nuk duket aspak si renderat që njerëzit kanë qarkulluar në internet. Forma është dramatike, e pazakontë dhe padyshim përçarëse.
Aerodinamika ishte qartë përparësia kryesore. Pa një motor V12 masiv përpara, Ferrari nuk ndihej më i lidhur me përmasat klasike të supermakinës.
Rezultati është një koeficient tepër i rrëshqitshëm i rezistencës prej 0.254 cD, i arritur pa aerodinamikë aktive - një zgjedhje e qëllimshme që synonte ta mbante makinën më të lehtë dhe vizualisht më të pastër.
Kabina e zezë e pasagjerëve ka një formë si pika loti, me trupin e aluminit të mbështjellë rreth saj pothuajse si një guaskë.
Përpara, karroceria formon një krah të madh, ndërsa kapuçi dhe xhami i përparmë rrjedhin së bashku në një sipërfaqe të pandërprerë.
Edhe fshirëset e xhamit të përparmë u ridizajnuan dhe u patentuan për të krijuar vorbulla të vogla ajri pa shqetësuar rrjedhën e ajrit.
Dhe pastaj janë fellnet: më të mëdhatë e montuara ndonjëherë në një Ferrari prodhimi. Ato maten 23 inç përpara, 24 inç mbrapa. Dritat e pasme janë gjithashtu të rrumbullakëta, gjë që ndihet çuditërisht freskuese në një Ferrari moderne.
Ne kishim parë tashmë pamje të brendshme, por këtu është vendi ku ndikimi i Jony Ive është më i dukshëm. Mund ta shihni në përfundimet e aluminit, detajet e xhamit dhe veçanërisht grafikët dhe animacionet në ekrane.
Çuditërisht, për makinën më të fokusuar në rehati të Ferrarit, në fakt nuk ka aq shumë ekrane. Pasagjeri i përparmë nuk ka as një ekran të dedikuar - në vend të kësaj, ata mund ta rrotullojnë ekranin qendror drejt vetes.
Një nga ndryshimet më të mëdha praktike është se Luce ka pesë vende të duhura. Meqenëse nuk ka tunel transmisioni që kalon nëpër qendër të automjetit, një pasagjer i pestë mund të ulet rehat në pjesën e pasme.
Bagazhi është gjithashtu masiv sipas standardeve të Ferrarit: 21.1 metra kub. Kjo është afërsisht aq sa një SUV modern kompakt, dhe kapaciteti më i madh i bagazhit që kompania ka ofruar ndonjëherë.
Por gjëja më mbresëlënëse është thjesht cilësia. Çdo sipërfaqe ndihet e këndshme për t'u prekur. Çdo gjë duket e bukur, madje edhe pjesët që mezi do t'i vini re në shumicën e makinave.
Vëmendja ndaj detajeve tingëllon obsesive në mënyrën më të mirë të mundshme. Sinqerisht, mund të jetë një nga interieret më të mira të vendosura ndonjëherë në një makinë moderne prodhimi.
Çdo rrotë ka motorin e vet elektrik të dedikuar, të gjitha të zhvilluara dhe të ndërtuara nga Ferrari në Maranello. Motorët e përparmë rrotullohen deri në 30,000 rpm, ndërsa ata të pasmë arrijnë 25,500 rpm.
Ato janë motorë me magnet të përhershëm të nxjerrë nga programi F80 i Ferrarit dhe të ndërtuar duke përdorur teknologji dhe ekspertizë nga Formula 1 dhe garat e qëndrueshmërisë.
Motorët e pasmë prodhojnë nga 355 kilovat secili, ndërsa motorët e përparmë prodhojnë nga 105 kilovat secili. Por pjesa me të vërtetë interesante është se si Ferrari e menaxhon të gjithë atë fuqi.
Modalitetet E-Manettino kontrollojnë se sa agresive ndihet makina, duke ndryshuar dhënien e çift rrotullues, sjelljen e sistemit të transmisionit dhe performancën e përgjithshme në varësi të modalitetit:
Modaliteti Range: 320 kW (430 kuaj fuqi) dhe tërheqje në rrotat e pasme, me një shpejtësi maksimale prej 260 kilometrash në orë.
Modaliteti Tour: 460 kW (617 kf) me tërheqje në të gjitha rrotat për përdorim të përditshëm.
Modaliteti Performance: 725 kW (986 kf), AWD i përhershëm dhe një shpejtësi maksimale prej 310 kmh.
Kontrolli i Nisjes: 1,050 kf të plota. Ferrari pretendon 0–100 kmh në 2.5 sekonda dhe 0–200 kmh në 6.8 sekonda.
Por një nga idetë më të mira në Luce është në fakt pas timonit. Levat e ndërrimit të marsheve nuk ndërrojnë marshet - sepse nuk ka marshe.
Në vend të kësaj, Ferrari i përdor ato për të kontrolluar diçka që quhet Angazhimi i Zhvendosjes së Momentit të Rrotullimit.
Lëvizësi i djathtë ndryshon mënyrën agresive të shpërndarjes së momentit të rrotullimit, me pesë nivele të ndryshme. Lëvizësi i majtë rregullon intensitetin e frenimit rigjenerues, përsëri me pesë nivele.
Pra, kur hyni në një kthesë, mund të rregulloni imët se sa moment negativ të rrotullimit përdor makina, ndërsa në dalje nga kthesa, mund të përshtatni shpërndarjen e fuqisë bazuar në kapjen dhe formën e kthesës.
Ferrari këmbëngul se kjo nuk është ndonjë truk i rremë i "sinjalizuar i kutisë së shpejtësisë". Supozohet të jetë një mënyrë krejtësisht e re për të bashkëvepruar me një makinë elektrike me performancë të lartë.
Paketa e baterisë 800 volt është projektuar dhe montuar në Maranello - dhe në fakt është një pjesë strukturore e shasisë.
Vendosja e saj ul qendrën e gravitetit me pothuajse 3.7 inç krahasuar me Purosangue. Ferrari thotë se efekti ndihet si të drejtosh një makinë që është 882 paund më e lehtë.
Motorët e pavarur gjithashtu mundësojnë vektorizimin e avancuar të momentit të rrotullimit, dhe makina merr edhe drejtimin e rrotave të pasme.
Inxhinierët e Ferrarit pretendojnë se manovrimi është çuditërisht afër një 296 GTB, pavarësisht madhësisë së Luce.
Modulet e baterisë u zhvilluan në partneritet me kompaninë koreane SK On, dhe Ferrari po ofron një garanci tetëvjeçare, me kilometrazh të pakufizuar për sistemin e fuqisë.
Është interesante se arkitektura e baterisë është projektuar tashmë për të mbështetur qelizat e gjeneratës së ardhshme që as nuk ekzistojnë komercialisht ende. Ferrari dëshiron qartë që kjo makinë të plaket mirë teknologjikisht.
Ngarkimi i shpejtë arrin deri në 350 kilovat, të cilat Ferrari thotë se janë më se të mjaftueshme për shumicën e pronarëve, veçanërisht pasi shumë do të ngarkohen në shtëpi gjithsesi.
Ferrari gjithashtu trajtoi çështjen që të gjithë prisnin: si duhet të tingëllojë një Ferrari elektrik?
Në vend që të përdorë zhurma të rreme motori ose audio të mostruar, makina përdor një akselerometër për të kapur dridhjet reale nga motorët elektrikë dhe shasia e pasme.
Një algoritëm filtron frekuencat e pakëndshme dhe amplifikon vetëm tingujt më "muzikorë". Efekti mund të dëgjohet si brenda ashtu edhe jashtë makinës.
Disa mënyra drejtimi përfshijnë gjenerimin e zërit, të tjerat jo, dhe mund ta fikni plotësisht nëse dëshironi. Ferrari në thelb vendosi t'i linte shoferët të zgjidhnin vetë.
Ferrari Luce fillon nga 550,000 euro - rreth 640,000 dollarë me normat aktuale të konvertimit. Dhe kjo është para opsioneve të personalizimit, të cilat ndoshta do të jenë të pafundme.
Ngjyrat, materialet, përfundimet e brendshme, aksesorët... lehtësisht mund të shpenzoni shumë, shumë më tepër sesa çmimi bazë i sugjeruar.
Në këtë pikë, e vetmja gjë që mbetet për të bërë është të luani me konfiguruesin e Ferrarit dhe të ëndërroni pak. /Telegrafi/