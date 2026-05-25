Nga 1 qershori, në Kosovë ndalohen pagesat në “cash” mbi 2,000 euro
Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar se nga 1 qershori, pagesat mbi 2 mijë euro nuk lejohen të kryhen me para të gatshme.
Sipas njoftimit të ATK-së, këto pagesa duhet të bëhen vetëm përmes llogarisë bankare ose formave elektronike të pagesës.
“Nga 1 qershori 2026, pagesat mbi 2,000€ ndërmjet bizneseve dhe individëve nuk lejohen të kryhen me para gatshme dhe duhet të realizohen vetëm përmes sistemit bankar ose formave të tjera elektronike të pagesës. Respektoni kufizimin e përcaktuar me ligj dhe shmangni gjobat. Mos paguani cash mbi limitin e lejuar”, ka njoftuar ATK.