“Po marrim para borxh” - çmimet e larta rëndojnë jetën e qytetarëve në Kosovë
Rritja e pandalshme e çmimeve të produkteve bazë po e thellon çdo ditë e më shumë krizën ekonomike për qytetarët e Kosovës.
Të goditur me një inflacion prej 7.5 për qind që rëndon xhepat e tyre, disa prej banorëve deklarohen se e kanë të pamundur të mbyllin muajin pa u futur në borxhe, duke theksuar një mungesë të plotë të kontrollit të tregut nga ana e institucioneve shtetërore.
Qytetarët ankohen se mes pagave të vogla dhe çmimeve të larta, ata mezi po ia dalin t’i për blerjet e produkteve ushqimore bazë.
Sheremeti nga Prishtina shprehet i indinjuar me këtë fakt sepse sipas tij, çmimet po rriten vazhdimisht dhe se sipas tij, shteti nuk ka fare kontrolle mbi këtë çështje.
“Jo veç këtë kohën e fundit, por për çdo ditë, thuajse në qoftë se po e shohim, minutë pas minuti çka po duan po rritin. Domethënë ky shtet kontrollë s'po ka fare, edhe atëherë këta çka po duan po bëjnë. A e din sa është e vështirë? Unë jam pensionisti. Unë e kam pensionin e vogël edhe barnat... Unë nuk po e di deri kur do të shkojë kështu çmimet duke u ngritur këtu në Kosovë”, tha Sheremeti.
E Adem Baruti që është me asistencë sociale, jetën e përditshme po e vlerëson si mjaftë të vështirë për të jetuar, e siç thotë ai, duhet të merr hua për të ia dal deri në fund të muajit.
“Vallahi hiç, kurrqysh. Shumë jetë e vështirë. Unë për veti jam në asistencë sociale. Me 110 euro ndihmë, për 20 ditë ato s'dalin as barna, ujë e rrymë me pagua, po kështu, s'ke çka me bë….Po duhet me shkua me marrë në hua diku tjetër, për me krye muajin. Se s'po ka, pa punë”, tha Baruti.
Edhe Erdem Guler potencon se të ardhurat aktuale nuk mund të ia mbulojnë as shpenzimet për barna.
“Se me 250 euro për barna s'po më dalin. Inshallah bëhet mirë,.. Vallahi bilahi s'po mundem. 300 euro qira, rryma, uji, bërlloku... “, tha Guler.
Qytetari tjetër, Mehmet Bllaca thekson se krahas rritjes së buxhetit të shtetit në 4 miliardë euro, është e nevojshme, sipas tij, edhe rritja e pensionave në vend.
“Këta s'po ankohen hiç, po thonë i kemi bërë 4 miliardë buxhetin. A po e sheh qysh rrejnë? Kur e ka marrë e ka marrë me 2 miliardë e 800. 20 centë ka qenë buka atëherë, sa është tash një bukë? Çfarë rritje buxheti është ajo? Le të rrejnë pak më kryet. Kush din pak llogari... liria është mbi gjithçka. Po këtu te ne populli janë mësuar, s'duan punë, duan me i rrejtë... Qysh ti thua është 20 centë buka e unë them po rren ai? S'ka ngritje as të pensionit. 150 euro i marr pension, as për ilaçe“, shtoi Bllaca.
Qytetarët në vazhdimësi kanë pakënaqësi për rritjen e cmimeve dhe potencojnë faktin se e kanë të vështirë të ia dalin deri në fund të muajit.
Krahas rritjes së çmimeve në tregun e Kosovës, dhe mbikqyrjes së tregut për dyshimet që kanë konsumtaorët në manipulimin e çmimeve nga tregtarët - nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nuk kanë kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit të këtij artikulli.
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) bënë të ditur se shkalla vjetore e inflacionit në muajin prill 2026 ka arritur në 7.5 për qind, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa inflacioni mujor ishte 1.1 për qind.
Rritja më e madhe e çmimeve në baza vjetore është regjistruar te grupi i transportit me 16.1 për qind, pasuar nga strehimi, uji, energjia elektrike, gazi dhe lëndët tjera djegëse me 15.2 për qind.
Po ashtu, ngritje e çmimeve është vërejtur edhe te restorantet dhe shërbimet e akomodimit me 5.8 për qind, ushqimi me 5.6 për qind dhe duhani 5.1 për qind.
ASK-ja njofton se çmimet janë rritur edhe në sektorët e shëndetësisë me 4.7 për qind, kujdesit personal dhe shërbimeve të ndryshme me 3.6 për qind, si dhe veshjeve dhe këpucëve me 2.3 për qind.
Të premten, Qeveria në detyrë ka miratuar një pako të re për përballje me inflacionin, të cilën e ka quajtur “Inflacioni 2.0”, e cila ka ndarë nga 100 euro për pensionistët, fëmijët, sektorin jopublik dhe për studentët. Kjo mbështetje nga analistë të ekonomisë dhe parti opozitare deri më tani e kanë quajtur si ‘lëmosh” dhe në prag të zgjedhjeve.