Teksti përfundimtar i marrëveshjes SHBA–Iran është arritur, njofton Pakistani
"Teksti përfundimtar" i një marrëveshjeje paqeje të qëndrueshme midis Iranit dhe SHBA-së "është arritur", sipas kryeministrit të Pakistanit.
Shehbaz Sharif thotë se Pakistani po "punon ngushtë me të dyja palët për të finalizuar hapat e mëtejshëm".
"Paqja nuk ka qenë kurrë kaq afër sa është tani", shtoi ai.
Pakistani ka qenë ndërmjetësi më i rëndësishëm në bisedimet e paqes midis të dyja palëve, pasi ka marrëdhënie të mira me të dyja vendet.
Përditësimi pakistanez vjen pasi presidenti amerikan tha dje se ishte arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.
Megjithatë, gjatë ditës së sotme kishte pasur konfuzion lidhur me kushtet.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
Mediat iraniane raportuan kushte që ngjanin me listën e dëshirave të Teheranit, duke përfshirë edhe faktin që SHBA-të "duhet të paraqesin" një plan rindërtimi prej 300 miliardë dollarësh për Iranin.
Sipas raportimeve, kjo gjithashtu do të hiqte sanksionet ndaj Iranit dhe do të tërhiqte forcat nga zonat përreth vendit.
"Negociatat përfundimtare" mbi programin bërthamor të Teheranit dhe "çështjet ekonomike" do të zhvilloheshin më vonë - por "pa diskutim" mbi programin raketor të Iranit.
Donald Trump tha se kushtet që po raportoheshin në lidhje me një marrëveshje të mundshme SHBA-Iran ishin “lajme të rreme” dhe “nuk kishin të bënin fare me kushtet për të cilat u ra dakord”.
Më vonë ai ripostoi një deklaratë të ministrit të jashtëm të Iranit, i cili tha se një marrëveshje "nuk kishte qenë kurrë më afër" dhe paralajmëroi mediat të mos spekulonin rreth përmbajtjes së saj. /Telegrafi/