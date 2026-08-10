“Nga Kyiv Independent te Ukrainska Pravda e Hromadske” – mediat ukrainase shkruajnë për reagimin e Kosovës ndaj Zelenskyt
Largimi i banerit në mbështetje të Ukrainës nga qendra e Prishtinës, pas vizitës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në Serbi dhe deklaratës së tij për Kosovën, ka marrë jehonë të gjerë në mediat ukrainase shkruan Telegrafi.
Për këtë zhvillim kanë raportuar ndër të tjera The Kyiv Independent, The New Voice of Ukraine (NV), Ukrainska Pravda, European Pravda, Hromadske, Babel etj.
The Kyiv Independent e ka titulluar raportimin e saj “Kosova duhet të respektohet”, duke shkruar se vizita e parë zyrtare e Zelenskyt në Serbi shkaktoi reagime në Kosovë pasi presidenti ukrainas rikonfirmoi se Kievi nuk e ka ndryshuar qëndrimin lidhur me pavarësinë e Kosovës.
Media thekson se kjo ndodhi pavarësisht mbështetjes që Kosova i ka dhënë Kievit gjatë luftës kundër Rusisë.
Gjatë vizitës në Beograd, Zelensky u pyet nëse Serbia mund të vazhdonte të llogariste në qëndrimin e Ukrainës kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Presidenti ukrainas tha se politika e Kievit nuk kishte ndryshuar dhe iu referua respektimit të integritetit territorial dhe të drejtës ndërkombëtare. Këtë pjesë të deklaratës së Zelenskyt e kanë transmetuar gjerësisht edhe “European Pravda” dhe “Ukrainska Pravda”, transmeton Telegrafi.
Pas kësaj deklarate, në Kosovë kishte reagime të shumta dhe nga një ndërtesë në qendër të Prishtinës u largua baneri i madh në mbështetje të Ukrainës.
“The New Voice of Ukraine” sjell një detaj domethënës, duke theksuar se baneri me mbishkrimin “Free Ukraine” kishte qëndruar në qendër të Prishtinës që nga fillimi i pushtimit të plotë rus të Ukrainës.
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, publikoi pamjet e largimit të tij dhe deklaroi se “shteti i Kosovës duhet të respektohet”.
“Kur Kosova nuk respektohet, kryeqyteti Prishtina përgjigjet”, ishte mesazhi i tij, i transmetuar nga disa prej mediave kryesore ukrainase.
Rama theksoi njëkohësisht se solidariteti me popujt që përballen me luftë, dhunë dhe përndjekje do të vazhdojë, por shtoi se respekti duhet të jetë i ndërsjellë.
Hromadske e ka vënë pikërisht këtë pjesë në qendër të raportimit, duke cituar Ramën se asnjë kauzë dhe asnjë politikë nuk mund të ndërtohet duke cenuar shtetësinë e Kosovës dhe sakrificën e popullit të saj.
Kjo media sjell edhe një detaj tjetër për raportet Kosovë-Ukrainë: në gusht të vitit 2022 në Verkhovna Rada ishte paraqitur një projekt-rezolutë që parashihte njohjen e sovranitetit dhe pavarësisë së Republikës së Kosovës, por dokumenti nuk është shqyrtuar nga parlamenti ukrainas.
Ndërkohë, media ukrainase Babel, krahas reagimit të Ramës, ka rikujtuar edhe mbështetjen konkrete të Kosovës për Ukrainën.
Për zhvillimin kanë raportuar edhe TSN, 24 Kanal dhe Espreso, me 24 Kanal që e përshkruan largimin e flamurit si një “hap demonstrativ në Prishtinë” pas vizitës së Zelenskyt në Serbi, ndërsa Espreso thekson thirrjen nga Prishtina për respektimin e shtetësisë së Kosovës.
"Kur Kosova nuk respektohet, Prishtina përgjigjet", reagon Rama pas deklaratës së Zelenskyt në Beograd
The Kyiv Independent ka raportuar edhe për reagimin e ish-ministrit të Jashtëm të Kosovës, Behgjet Pacolli, i cili e ka quajtur deklaratën e Zelenskyt “thellësisht zhgënjyese”, duke përmendur solidaritetin e Kosovës me popullin ukrainas.
Në tërësi, raportimet tregojnë se reagimi nga Prishtina nuk ka kaluar pa u vërejtur në Ukrainë, ndërsa disa prej mediave ukrainase e kanë vendosur çështjen edhe në kontekstin e mbështetjes politike dhe materiale që Kosova i ka dhënë Ukrainës që nga fillimi i agresionit rus.