Numërimi i votave drejt fundit, LVV dominon komunat, PDK forcë e parë në 3 komuna
Pas numërimit të mbi 90 për qind të votave, Lëvizja Vetëvendosje po rezulton forcë e parë në pjesën dërrmuese të komunave të Kosovës.
Sipas rezultateve të deritanishme, LVV kryeson në Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Podujevë, Kaçanik, Lipjan, Vushtrri, Suharekë, Rahovec, Dragash, Kamenicë, Obiliq, Han të Elezit, Shtime, Fushë Kosovë, Klinë dhe Viti.
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) po mban epërsinë në tri komuna, përkatësisht në Skenderaj, Drenas dhe Malishevë.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) kryeson në Deçan dhe Junik, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) deri më tani po prin vetëm në Istog.
Ndërkaq, Lista Serbe vazhdon të kryesojë në dhjetë komunat me shumicë serbe.
Rezultatet mund dhe pritet të ndryshojnë me vazhdimin e procesit të numërimit të votave në të gjitha komunat e vendit./Telegrafi/