Rëndohet gjendja e Joe Biden, flet djali i tij
Kanceri i prostatës i ish-presidentit amerikan Joe Biden është përhapur në pjesë të tjera të trupit të tij dhe po i shkakton dhimbje, edhe pse ai vazhdon të flasë hapur për çështje publike, ka njoftuar djali i tij Hunter.
Në një intervistë të gjerë me BBC, Hunter Biden u emocionua ndërsa diskutoi për gjendjen e babait të tij, duke e përshkruar atë si shumë të trishtueshme për t’u parë.
“Kanceri është përhapur, ka metastazuar në kockat e tij dhe më tej. Është shumë e dhimbshme”, tha ai.
Joe Biden, 83 vjeç, ishte presidenti më i vjetër i SHBA-së dhe mosha e tij ishte një burim shqetësimi për pjesën më të madhe të katër viteve të tij në detyrë.
Ai dhe këshilltarët e tij në Shtëpinë e Bardhë janë përballur me kritika të ashpra për fshehjen e dyshuar të shkallës së problemeve të tij, veçanërisht pasi u detyrua të braktiste garën e tij për rizgjedhje pas një debati me pasardhësin e tij, Donald Trump.
Ish-presidenti zbuloi diagnozën e tij me kancer në maj 2025, më pak se katër muaj pasi u largua nga Shtëpia e Bardhë.
Hunter Biden tha se diagnoza kishte qenë e vështirë për familjen.
“Është vërtet e trishtueshme ta shohësh”, tha Biden. “E vetmja gjë që do të thoja për babanë tim, për shëndetin e tij tani, është se do të doja që ai të ankohej më shumë, sepse nuk është mirë.”
Por Biden tha se babai i tij mbetet “atje jashtë”, duke folur publikisht për çështjet që janë të rëndësishme për të.
“Ai ende po bën punën e tij. Ai beson shumë në këtë vend”, vazhdoi Hunter.