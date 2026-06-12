EduCare: Mundësia për të nisur një karrierë të re
Kujdesi shëndetësor nuk është vetëm një fushë pune. Është një profesion ku përkushtimi, durimi dhe dëshira për të ndihmuar të tjerët marrin kuptim çdo ditë. Në një kohë kur nevoja për personel të përgatitur po rritet, gjithnjë e më shumë njerëz po kërkojnë një drejtim profesional që ofron stabilitet, zhvillim dhe ndikim real në jetën e njerëzve.
Për shumë persona, ky rrugëtim nis nga diçka shumë njerëzore: kujdesi për familjarët, dëshira për të qenë pranë atyre që kanë nevojë, apo bindja se puna duhet të ketë më shumë kuptim. Por për ta kthyer këtë ndjenjë në profesion, nevojitet përgatitje e duhur, orientim dhe mbështetje praktike.
EduCare Bildungsstätte ofron një rrugë të qartë për ata që duan të hyjnë në fushën e kujdesit shëndetësor, edhe pa përvojë të madhe paraprake. Përmes kurseve SRK për ndihmës/e të kujdesit, pjesëmarrësit fitojnë njohuri bazë, aftësi praktike dhe më shumë siguri për t’u përballur me situatat reale të punës.
Me seli në Dietikon ZH dhe me trajnime të rregullta edhe në kantone të tjera si Schaffhausen, St. Gallen dhe Thurgau, EduCare kombinon mësimin teorik me përvojën praktike. Programet zhvillohen përmes mësimit në prani, diskutimeve në grup, e-learning, përvojave praktike dhe seminareve profesionale.
Një nga vlerat kryesore të EduCare është mbështetja e afërt për pjesëmarrësit. Përveç trajnimit, ata marrin orientim gjatë procesit mësimor, mbështetje individuale sipas nevojës dhe përkrahje shumëgjuhëshe, duke e bërë këtë rrugëtim më të qasshëm për persona me përvoja dhe prejardhje të ndryshme.
EduCare synon të kontribuojë në rritjen e cilësisë në kujdesin shëndetësor dhe në Spitex, duke përgatitur njerëz që duan të punojnë me profesionalizëm, përgjegjësi dhe empati. Përmes partneriteteve, ofrohen edhe mundësi praktike, veçanërisht për familjarët kujdestarë që duan ta zhvillojnë përvojën e tyre në një drejtim më profesional.
Një karrierë në kujdesin shëndetësor nuk nis gjithmonë me përvojë të gjatë. Shpesh nis me dëshirën për të ndihmuar dhe me vendimin për të mësuar. Me EduCare, ky vendim kthehet në një hap të qartë drejt një profesioni me vlerë.
Nëse dëshironi një fillim të ri profesional në një fushë ku puna ka kuptim dhe njerëzit kanë nevojë për përkujdesje të denjë, EduCare është adresa ku dëshira për të ndihmuar mund të kthehet në karrierën tuaj në kujdesin shëndetësor.
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