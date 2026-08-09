E djathta ekstreme ruse ka zënë rrënjë në rajon: Lidhjet e "rusëve" çojnë nga Vishegradi dhe Beogradi në frontin në Ukrainë
Lëvizja ruse e ekstremit të djathtë "Unifikimi dhe Ringjallja Ruso-Sllave", e njohur me emrin e shkurtuar "Rusov", mban lidhje me qarqet politike dhe të ekstremit të djathtë në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë, ndërsa individë të lidhur me këtë organizatë morën pjesë në luftën në Ukrainë.
Një nga këto lidhje tregohet nga një foto e publikuar në prill 2026 në kanalin Telegram "Rusova". Ajo tregon Velibor Zeković-in, një anëtar të Partisë Socialiste të Srpska-s (SPS) në Kuvendin e Vishegradit, duke pozuar së bashku me Zheljko Duroviq-in me flamurin e lëvizjes ruse në kodrën Zaglavak pranë Vishegradit, shkruan Radio Evropa e Lirë .
Dhjetë vjet më parë, Đurović u paraqit si kreu i degës serbe të lëvizjes gjithë-ruse "Fronti i Kosovës", një organizatë që autoritetet ukrainase e etiketuan si një entitet të lidhur me organizimin e largimit të njerëzve nga Ballkani në fushën e betejës ukrainase. Në foto, Đurović mban edhe emblemën "Rusova" në mëngë.
Në përshkrimin e fotos, Zekoviq dhe Đuroviq paraqiten si "aleatë serbë të lëvizjes Rusov", dhe thuhet se ata janë te kryqi përkujtimor në vendin ku në vitin 1993 vullnetarët rusë "luftuan dhe derdhën gjak krah për krah me serbët për Bosnjën serbe".
Zeković nuk iu përgjigj thirrjeve dhe mesazheve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me kontaktet e tij me "Rusovën", dhe asnjë përgjigje nuk erdhi as nga Partia e tij Socialiste e Srpska-s. Pyetjet drejtuar Đurović-it dhe vetë lëvizjes ruse mbetën pa përgjigje.
Marrëdhëniet midis politikës në Republika Srpska dhe të djathtës ruse
Gazetari nga Banjaluka, Đorđe Vujatović, i cili ndjek çështjet e ndikimit të huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë, beson se lidhje të tilla nuk janë përjashtim.
“Është paradoksale që partitë që quhen nominalisht socialiste flirtojnë me organizatat e krahut të djathtë dhe nuk kanë të bëjnë fare me ideologjinë e së majtës”, tha Vujatoviq për RSE-në.
Sipas fjalëve të tij, lidhjet e aktorëve politikë nga Republika Srpska me organizatat ruse të krahut të djathtë kanë ekzistuar prej vitesh.
Si një nga shembujt, ai citon ngjarjet ku morën pjesë zyrtarë dhe zyrtarë të lartë, ku u shfaq edhe Alexander Zaldostanov, i njohur si "Kirurgu", udhëheqësi i klubit rus të motorçikletave "Ujqërit e Natës", i cili është nën sanksione të SHBA-së.
«E gjithë skena kryesore politike është e lidhur me Federatën Ruse», thotë Vujatoviq.
Ai e sheh kryesisht arsyen për një orientim të tillë të partive politike nga Republika Srpska në oportunizmin politik. Sipas tij, opinioni publik në RS reagon pozitivisht ndaj mesazheve politike ruse dhe politikave të Vladimir Putinit.
“Aktorët politikë e kuptuan se ia vlen të vijnë në pushtet dhe të gjithë hipin në valën e atij populizmi, duke luajtur me kartën e lidhjeve historike me Rusinë, pansllavizmin dhe ortodoksinë si faktorë lidhës”, thotë Vujatoviq.
Nga ana tjetër, për organizatat ruse, Ballkani përfaqëson një zonë të përshtatshme për zgjerimin e ndikimit të tyre.
“Për shkak të lidhjeve historike, Ballkani është hapësira më e mirë për veprime të tilla indirekte dhe për të treguar përkatësinë në botën shumëpolare, siç e quajnë ata”, vlerëson Vujatoviq.
Nga lufta në Bosnjë te lufta në Ukrainë
Vendi ku u fotografuan Zekoviq dhe Duroviq ka gjithashtu një simbolikë të fortë. Ata shpalosën flamurin "rus" pas një kryqi të improvizuar të bërë nga kontejnerë bosh për lëshues granatash, në një vend ku vepronin anëtarë të Ushtrisë së Republikës Srpska dhe vullnetarë rusë gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990.
Organizatat e veteranëve në Republikën Srpska e kanë festuar "Ditën e Vullnetarëve Rusë" për vite me radhë. Megjithatë, këtë vit, autoritetet e BiH ndaluan hyrjen në vend të disa vullnetarëve rusë, kështu që në përkujtim morën pjesë përfaqësues të organizatave të veteranëve nga RS dhe anëtarë të familjeve të vullnetarëve rusë.
Midis personave që iu refuzua hyrja ishte Aleksandar Kravchenko, ish-vullnetar rus në Bosnjë dhe themelues i "Frontit të Kosovës", një organizatë me të cilën ishte i lidhur edhe Zheljko Duroviq.
"Fronti i Kosovës" ishte gjithashtu aktiv gjatë konfliktit në Donbas, përpara fillimit të pushtimit të plotë rus të Ukrainës në shkurt 2022. Autoritetet ukrainase e kanë etiketuar organizatën si një nga strukturat e përfshira në rekrutimin e vullnetarëve nga Ballkani, gjë që Kravchenko e ka mohuar më parë.
Vujatović beson se lidhjet midis aktorëve rusë dhe serbë vetëm nuk përfaqësojnë një kërcënim të madh të menjëhershëm për sigurinë e brendshme të Bosnjës dhe Hercegovinës, por paralajmëron për problemin e përpunimit të pamjaftueshëm të njerëzve që shkojnë në fushëbetejat e huaja.
"Shkuarja në fushëbetejat e huaja është e dënueshme, por shteti nuk reagon, pjesërisht sepse disa prej këtyre njerëzve kanë marrë shtetësinë ruse", tha ai.
"Danubi" dhe "Sava" shkuan për të ndihmuar "vëllezërit rusë"
Lidhjet midis aktorëve të caktuar nga Ballkani dhe strukturave ruse vazhduan edhe pas fillimit të pushtimit të Ukrainës.
Nuk dihet saktësisht se sa qytetarë të BiH shkuan për të luftuar në frontin ukrainas. Megjithatë, Europol njoftoi në vitin 2025 se midis qindra anëtarëve të identifikuar të formacioneve mercenare ruse Wagner dhe Redut kishte qytetarë të Bosnjës dhe Hercegovinës, pa publikuar informacione më të hollësishme.
Një nga emrat më të famshëm është Davor Saviçiq, një serb boshnjak i cili mban gradën e kolonelit të Drejtorisë Kryesore të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Federatës Ruse, i njohur më mirë si GRU. Autoritetet ukrainase kanë hapur procedura penale kundër tij për krime lufte.
Në fillim të vitit 2023, në Telegram u shfaq një video e dy burrave të maskuar që njoftuan në serbisht se ishin bashkuar me forcat ruse në Ukrainë, pra batalionin "Sudoplatov".
Të prezantuar nën emrat e koduar "Danub" dhe "Sava", ata e përshkruanin veten si "patriotë dhe rusofilë serbë" që kishin ardhur për të ndihmuar "vëllezërit rusë".
Identiteti i tyre nuk është konfirmuar kurrë zyrtarisht, por mediat investigative në Bosnje dhe Hercegovinë kanë njoftuar se ata janë shtetas të atij vendi për të cilët është lëshuar një urdhër arresti i Interpolit për vepra penale.
Në video, të dy mbanin veshur emblemën "ruse".
Kush qëndron pas lëvizjes "Rusov"?
"Unifikimi dhe Ringjallja Ruso-Sllave" u themelua në vitin 2012 dhe drejtohet nga Andrey Rodionov.
Në manifestin zyrtar të lëvizjes, një nga qëllimet kryesore është rivendosja e "Rusisë së Madhe historike, mbrojtëses së sllavëve, fortesës së vlerave tradicionale dhe garantuesit të ndërtimit të një shoqërie të drejtë shoqërore".
Pas fillimit të luftës në Ukrainën lindore në vitin 2014, lëvizja mbështeti separatistët pro-rusë. Rodionov pretendon se themeloi njësinë "Phoenix", e cila luftoi si pjesë e brigadës "Prizrak", ku bënin pjesë edhe disa vullnetarë nga Serbia.
Në foton, e cila thuhet se është bërë në vitin 2015 në territorin e vetëshpallur "Republikës Popullore të Luganskut", Rodionov shfaqet me një uniformë kamuflazh ndërsa është me një burrë tjetër që mban një flamur të kuq me simbolin e rrotës, i cili shfaqet në ikonografinë e disa organizatave të ekstremit të djathtë dhe quhet edhe "svastika sllave".
Pas fillimit të pushtimit rus në vitin 2022, Rodionov postoi foto të tij me uniformë dhe me armë në Telegram. Ai gjithashtu pretendoi se iu bashkua Korpusit Sulmues Vullnetar të Federatës Ruse në vitin 2023.
Rodionov ka ndërtuar lidhje në Ballkan për vite me radhë
Themeluesi i “Rusova”-s ka vite që viziton Ballkanin, dhe kontaktet dhe udhëtimet e tij i ka dokumentuar me foto në rrjetet sociale.
Në një intervistë me Radio Beogradin në vitin 2020, ai tha se “jo vetëm organizatat dhe lëvizjet e tjera, por edhe partitë politike” i afrohen lëvizjes së tij.
Mediat investigative në Maqedoninë e Veriut shkruan se Rodionov ka qenë në atë vend disa herë që nga viti 2017. Në vitin 2018, ai organizoi një kamp në afërsi të Shkupit ku pjesëmarrësit mësuan arte marciale dhe u njohën me "traditat shpirtërore të Rusisë së Lashtë".
Lidhjet e tij në Serbi janë veçanërisht të rëndësishme.
Rodionov mban kontakte me grupin e paregjistruar të ekstremit të djathtë "Patrulla Popullore", i njohur për veprimet e tij anti-emigrante. Në vitin 2021, së bashku me udhëheqësin e saj Damnjan Knežević, ai shënoi 100-vjetorin e eksodit të monarkistëve rusë pas Revolucionit të Tetorit në Beograd.
Në të njëjtin vit, Knezheviçi qëndroi në Moskë, ku, ndër të tjera, u takua pikërisht me Rodionovin.
Flamuj të zakonshëm në frontin e Donetskut
Ndërkohë, “Rusov” krijoi lidhje me grupin pak të njohur serb të ekstremit të djathtë “Srpski soko”.
Në korrik të vitit 2024, kjo organizatë organizoi një tubim në Novi Sad kushtuar, siç e quanin ata, "çlirimit të Srebrenicës", me rastin e përvjetorit të gjenocidit të kryer nga forcat e Republikës Srpska nën komandën e Ratko Mladiçit gjatë pushtimit të enklavës në korrik të vitit 1995. Mladiç u dënua para Tribunalit të Hagës me burgim të përjetshëm për gjenocid dhe krime të tjera.
Një lidhje edhe më e drejtpërdrejtë midis "Skifterit Serb" dhe lëvizjes ruse u shfaq në maj 2025.
Në foton e publikuar në profilin e organizatës serbe në Instagram, shihet Andrej Rodionov me tre burra të maskuar dhe të armatosur në uniformë. Pranë tyre shfaqen flamujt "rus" dhe "Skifter serb", ndërsa si vendndodhje është renditur rajoni i Donetskut në lindje të Ukrainës.
“Bashkëluftëtarë rusë me skifterë serbë në frontin e mbrojtjes së ortodoksisë”, thuhet në përshkrimin e fotos.
Simboli i "Rusovës" - një skifter i verdhë me shenjën e kryqit diellor - u shfaq gjithashtu në tubimet në mbështetje të pushtimit rus të Ukrainës, të organizuara nga grupet e ekstremit të djathtë në Beograd.
I njëjti simbol u gjet në prill të vitit 2026 pranë Vishegradit, në flamurin me të cilin u fotografuan këshilltari vendor Velibor Zekoviq dhe Zheljko Duroviq. Kështu është rishfaqur lidhja që ka vazhduar prej vitesh midis strukturave nacionaliste ruse, aktorëve të caktuar politikë dhe të krahut të djathtë në Ballkan dhe njerëzve që shkuan në fushën e betejës në Ukrainë.