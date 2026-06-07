Kosova voton sot – komunat që kanë pjesëmarrjen më të lartë deri më tani
- 07/06/2026 11:28- Largohet flamuri serb nga qendra e votimit në Gorazhdec të Pejës
- 07/06/2026 11:21- Hamza: Sot vendosim për Kosovën, ftoj të gjithë qytetarët të dalin dhe të votojnë
- 07/06/2026 11:08- Këto janë komunat me pjesëmarrjen më të lartë në votim deri më tani
- 07/06/2026 11:07- Ardian Gjini voton në Gjakovë, u bën thirrje qytetarëve të dalin në zgjedhje
- 07/06/2026 10:14- Voton Osmani, bën thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve
- 07/06/2026 09:53- Kurti voton në zgjedhjet e parakohshme, fton qytetarët të dalin sa më masivisht në votime
- 07/06/2026 09:44- Lista Serbe sërish voton në grup
- 07/06/2026 09:28- Deri në ora 09:00 votuan 2.67% e votuesve
- 07/06/2026 09:25- DnV raporton parregullsi në nisjen e procesit të votimit
- 07/06/2026 08:14- Kosova voton sot – hapen vendvotimet në mbarë vendin
- 07/06/2026 08:01- Si mund ta verifikoni online qendrën tuaj të votimit?
- 07/06/2026 07:35- Radoniqi voton në Pejë, bën thirrje për respektimin e ligjit gjatë procesit zgjedhor
- 07/06/2026 07:25- Këto janë 38 qendrat e votimit me kusht
- 07/06/2026 07:20- 22,685 persona do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 7 qershorit
- 07/06/2026 07:14- Mbi 100 prokurorë të angazhuar në mbrojtje të votës
- 07/06/2026 07:10- Policia me urdhër operativ për zgjedhjet, publikon numrat ku mund të raportoni çdo rast të kundërligjshëm
Qytetarët e Kosovës sot, më 7 qershor i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të drejtë vote në këto zgjedhje kanë 2,092,174 qytetarë, ndërkaq për herë të parë do të votojnë 22,685 qytetarë të rinj.
Procesi zgjedhor zhvillohet në 949 qendra të votimit me gjithsej 2,550 vendvotime në të gjithë Kosovën.
Telegrafi.com do të përcjellë gjatë gjithë ditës ecurinë e procesit zgjedhor, ndërkaq, të gjitha lajmet lidhur me fushatën parazgjedhore mund t'i lexoni këtu: /Telegrafi/
07/06/2026 11:28- Largohet flamuri serb nga qendra e votimit në Gorazhdec të Pejës
Në fshatin Gorazhdec të komunës së Pejës është raportuar vendosja e një flamuri serb në një qendër votimi, duke nxitur reagim të menjëhershëm nga autoritetet.
Policia e Kosovës ka ndërhyrë dhe e ka larguar atë nga hapësira e qendrës së votimit.
07/06/2026 11:21- Hamza: Sot vendosim për Kosovën, ftoj të gjithë qytetarët të dalin dhe të votojnë
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe kandidati për Kryeministër, Bedri Hamza, ka ushtruar sot të drejtën e tij të votës së bashku me familjen, duke bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve në procesin zgjedhor.
07/06/2026 11:08- Këto janë komunat me pjesëmarrjen më të lartë në votim deri më tani
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare ka arritur në 3.05 për qind deri në orën 09:00, sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
07/06/2026 11:07- Ardian Gjini voton në Gjakovë, u bën thirrje qytetarëve të dalin në zgjedhje
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kandidati për kryeministër, Ardian Gjini, ka ushtruar të drejtën e votës në kuadër të procesit zgjedhor që po zhvillohet në vend.
07/06/2026 10:14- Voton Osmani, bën thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve
Kandidatja për presidente nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Vjosa Osmani ka ushtruar të drejtën e saj të votës në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke bërë thirrje për një proces të rregullt dhe demokratik.
Pas votimit, Osmani uroi që procesi zgjedhor të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe të kontribuojë në forcimin e demokracisë dhe krijimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja.
07/06/2026 09:53- Kurti voton në zgjedhjet e parakohshme, fton qytetarët të dalin sa më masivisht në votime
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka ushtruar të drejtën e tij të votës në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke u bërë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë sa më shumë në procesin zgjedhor.
Pas votimit, Kurti deklaroi se dita e zgjedhjeve është një ditë e rëndësishme për vendin, ndërsa inkurajoi qytetarët që paraprakisht të verifikojnë qendrën e tyre të votimit përmes platformës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
07/06/2026 09:44- Lista Serbe sërish voton në grup
Lista Serbe është raportuar edhe një herë për organizimin e votimit në grup gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, një praktikë që sipas vëzhguesve dhe kritikëve është përsëritur edhe në proceset e mëparshme zgjedhore.
07/06/2026 09:28- Deri në ora 09:00 votuan 2.67% e votuesve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka vënë në funksion platformën elektronike për publikimin e statistikave të pjesëmarrjes së qytetarëve në votime dhe rezultateve preliminare të zgjedhjeve parlamentare.
Përmes kësaj platforme, qytetarët, mediat dhe subjektet politike mund të ndjekin në kohë reale ecurinë e procesit zgjedhor në të gjithë Kosovën.
Të dhënat e fundit tregojnë se deri në ora 09:00 në procesin e votimit kanë marrë pjesë 2.67 për qind e votuesve me të drejtë vote, ose 52.254 votues.
07/06/2026 09:25- DnV raporton parregullsi në nisjen e procesit të votimit
Demokracia në Veprim (DnV) ka publikuar gjetjet e para nga monitorimi i Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare, duke bërë të ditur se procesi i votimit ka nisur kryesisht i qetë, por me disa parregullsi të evidentuara në terren.
Në raportin e publikuar, DnV bën të ditur se nga gjithsej 2,550 vendvotime në vend, 1.6 për qind janë hapur me vonesë, kryesisht për shkak të mungesës së komisionerëve, ndërsa në disa raste vonesat janë shkaktuar edhe nga mungesa e kabinave të votimit.
07/06/2026 08:14- Kosova voton sot – hapen vendvotimet në mbarë vendin
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Valmir Elezi ka njoftuar se procesi i votimit për zgjedhjet e parakohshme ka nisur në të gjitha qendrat e votimit në vend, pasi materiali zgjedhor, përfshirë fletëvotimet është shpërndarë me kohë gjatë orëve të hershme të mëngjesit.
Në një konferencë për media, Elezi bëri të ditur se në listën e votuesve janë të regjistruar 1,959,962 qytetarë me të drejtë vote, duke i ftuar ata që të marrin pjesë në proces dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike.
07/06/2026 08:01- Si mund ta verifikoni online qendrën tuaj të votimit?Si mund ta verifikoni online qendrën tuaj të votimit?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se të gjithë qytetarët me të drejtë vote mund të kontrollojnë lehtësisht vendndodhjen e qendrës së tyre të votimit përmes platformës elektronike të institucionit.
KQZ u ka bërë thirrje qytetarëve që ta shfrytëzojnë këtë shërbim për t’u informuar me kohë rreth vendvotimit të tyre dhe për të lehtësuar procesin e votimit në ditën e zgjedhjeve.
Për verifikimin e qendrës së votimit mund të përdoret platforma: qv.kqz-ks.org.
07/06/2026 07:35- Radoniqi voton në Pejë, bën thirrje për respektimin e ligjit gjatë procesit zgjedhor
Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Kreshnik Radoniqi ka ushtruar të drejtën e votës në Pejë, me ç’rast u ka bërë thirrje qytetarëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në proces që të respektojnë ligjin dhe rregullat zgjedhore.
Radoniqi tha se KQZ-ja ka qenë e angazhuar intensivisht në përgatitjet për ditën e zgjedhjeve dhe se të gjitha procedurat e nevojshme janë përmbyllur me kohë.
07/06/2026 07:25- Këto janë 38 qendrat e votimit me kusht
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar listën e përgjithshme të qendrave të votimit në të cilat do të zhvillohet procesi i votimit më 7 qershor 2026 në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Duke u bazuar në Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, me qëllim të mundësimit të votimit me kusht, KQZ ka caktuar në çdo komunë nga një qendër votimi me kusht. Pra, në të gjithë Republikën e Kosovës, janë vetëm 38 qendra votimi me gjithsej 52 vendvotime në të cilat lejohet votimi me kusht.
07/06/2026 07:20- 22,685 persona do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 7 qershoritFoto: Arkiv
Qytetarët e Kosovës sot i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre.
Numri i shtetasve të Kosovës me të drejtë vote në këtë proces zgjedhor është: 2,092,174 votues.
Numri i votuesve të rinj që do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e parakohshme më 7 qershor, është: 22,685 votues.
07/06/2026 07:14- Mbi 100 prokurorë të angazhuar në mbrojtje të votësMbi 100 prokurorë të angazhuar në mbrojtje të votës
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka njoftuar se për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat mbahen të dielën më 7 qershor 2026, Prokurori i Shtetit ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të realizuar mbrojtjen e votës së lirë të qytetarëve, duke garantuar integritetin e procesit zgjedhor.
Në njoftim bëhet e ditur se në këto zgjedhje janë angazhuar së bashku mbi 100 prokurorë të shtetit dhe zyrtarë të sistemit prokurorial, të cilët do të qëndrojnë kujdestarë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, deri në përfundim të procesit zgjedhor, gjersa bëhet thirrje që të denoncohet çdo keqpërdorim apo manipulim i votës.
07/06/2026 07:10- Policia me urdhër operativ për zgjedhjet, publikon numrat ku mund të raportoni çdo rast të kundërligjshëm
Policia e Kosovës, bazuar në ligjet pozitive të vendit dhe autorizimeve institucionale, ka hartuar urdhrin operativ dhe ka bërë të gjitha planifikimet lidhur me “Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës”, të cilat do të mbahen sot, më 7 qershor 2026.
“Si zakonisht, inkurajojmë të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë me Policinë e Kosovës dhe institucionet kompetente, njëherit të raportojnë për çdo rast të kundërligjshëm që ndërlidhet me sigurinë dhe procesin zgjedhor, apo edhe jashtë tyre.
Raportoni, nga telefonia fikse dhe mobile: 192 ose 038 550 999, në adresën elektronike info@kosovopolice.com si dhe në stacionet më të afërta policore”, thuhet në njoftim.